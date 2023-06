Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was soll ich in das Formular eintragen? Wer bringt mich nach Wörth? Und wo soll ich für einen Termin anrufen? Besonders Senioren haben viele Fragen zur Impfaktion. Derweil bilden sich in den Orten Hilfsinitiativen. Auch in Gleisweiler. Die Unsicherheit regiert.

Als ihre 83-jährige Mutter begreift, dass sie fürs Impfen nach Wörth müsste, geht nichts mehr. „Sie hat sofort gesagt, dass sie da auf keinen Fall hinfahren wird, das sei eine Zumutung.