Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geduld und Ausdauer waren erforderlich, um am Mittwoch in einem Impfbus des Landes, der auf dem Parkplatz des Wasgau-Markts Station machte, die gewünschte Spritze zu bekommen. Bis zu zweieinhalb Stunden standen die Impfwilligen in der Schlange. Nach drei Stunden waren etwa 30 Personen geimpft. Wer kurz nach 11 Uhr kam, musste ohne den Piks gehen.

„Das ist brutal schlecht organisiert“, kommentiert eine 22-Jährige aus Maikammer, die nach eigenen Angaben über zwei Stunden gewartet hatte. Die 22-Jährige hat ihre Zweitimpfung bekommen,