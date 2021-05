Gartenarbeit ist sein Hobby, sogar eine kleine Baumschule betreibt er. Doch die große Leidenschaft von Thomas Weiner ist die Politik. Seit 1996 sitzt der Christdemokrat im Landtag. Nun will er den Wahlkreis 49 gewinnen, obwohl ihn Corona seiner größten Stärke beraubt.

Es ist ein verregneter Vormittag in Kandel. Das Wetter verstärkt die Corona-Trostlosigkeit, die in der menschenleeren Innenstadt herrscht. Thomas Weiner merkt man an, dass er die Passanten vermisst, dass er liebend gern in die Geschäfte gehen würde. „Ich bin jemand, der auf die Menschen zugeht, ich suche das Gespräch“, sagt der Christdemokrat. Er gibt offen zu, dass er seinen Wahlkampf anders geplant hatte. Schließlich hat Weiner im Wahlkreis 49 ein Bekanntheitsdefizit. Nur in der Verbandsgemeinde Annweiler kennt man ihn schon, schließlich vertritt er deren Bürger aktuell in Mainz.

Weiner ist seit 1996 im Landtag, damals gewann er den Wahlkreis Pirmasens-Rodalben. 2016 konnte er den um Annweiler erweiterten Wahlkreis 48 zum fünften Mal gewinnen. Dann wurde er ein Reform-Opfer: Seinen Wahlkreis gibt es nicht mehr, weshalb er nun im Nachbarwahlkreis kandidiert.

Weiner hat alle Gemeinden zu Fuß erkundet

Nach seiner Nominierung im Juli in Göcklingen hat Weiner versprochen, alle Orte in seinem neuen Wahlkreis zu Fuß zu erkunden. Und er hat es geschafft. „Im Sommer war das zum Glück möglich“, freut sich der Pirmasenser. In vielen Orten war er mehrfach, weil er Vortouren vor dem geplanten Besuch machte. Hunderte Gespräche hat er geführt: mit Bürgermeistern („Nicht nur von der CDU“), Ratsmitgliedern, Winzern, Geschäftsleuten oder mit einfachen Bürgern. „Ich muss wissen, was die Leute bewegt, was sie von ihrem Abgeordneten erwarten“, sagt Weiner. „Ich kann den Leuten nicht versprechen, dass ich alle ihre Wünsche in Mainz umsetzen kann, aber ich kann ihnen garantieren, dass ich mich für sie einsetze.“ Sechs Wahlen hat Weiner in der Vergangenheit gewonnen, oft ging er als krasser Außenseiter an den Start. „Ich habe die Menschen überzeugt, indem ich ihnen zugehört habe. Und jeder kann bestätigen: Wenn der Weiner verspricht, dass er sich um etwas kümmert, dann macht er das auch“, sagt der 63-Jährige. Seine Bürgersprechstunde will er künftig dezentral abhalten. „Ich komme abwechselnd in jede der fünf Verbandsgemeinden“, kündigt Weiner an. Er bevorzuge dafür Cafés, Weingüter oder Marktplätze. Von einem Bürgerbüro in einer der Kommunen hält er nichts. „Für viele Bürger ist das dann zu weit weg. Und dann sollen sie auch noch einen festen Termin ausmachen, das funktioniert nicht.“

Derzeit läuft Weiner durch die Gemeinden, verteilt Valetinstagherzen – und Flyer. Für jede Verbandsgemeinde haben er und sein Team ein Infoblatt entworfen. „Die Verbandsgemeinde sind sehr unterschiedlich, jede hat ihre eigenen Themen.“ Da geht es um innerörtliche Verkehrsberuhigung wie in Herxheimweyher oder um Ortsumgehungen, etwa in Klingenmünster oder Ingenheim. „In 30 Jahren SPD hat das nicht geklappt“, sagt Weiner. „Der Verkehr ist da, die Menschen sind da – da müssen wir doch Lösungen finden.“

„Gute-Kita-Gesetz muss verschoben werden“

Zentrale Themen sind für den fünffachen Familienvater Schulen und Kindergärten: „Da kann ich schon aus eigener Erfahrungen mitreden.“ Dass die technische Ausstattung der Schulen zu wünschen übrig lasse, beweise das Homeschooling. Schlechte Internetverbindungen, fehlende Tablets oder Laptops nennt er als Beispiel. „Das hat die Landesregierung komplett verschlafen. Die haben offensichtlich gedacht, dass es keine zweite Welle gibt.“ Schon lange kämpft Weiner für leichtere Schulranzen. „Zum Teil sind meine Rückenprobleme auf einen zu schweren Ranzen zurückzuführen.“ Er verstehe nicht, dass Kinder, die kaum 30 Kilogramm wögen, einen neun Kilo schweren Ranzen schleppen müssten. Jedes Kind solle ein Tablet bekommen, dann könne man sich viele Bücher sparen.

Das zum 1. Juli inkraft tretende Gute-Kita-Gesetz müsse um ein Jahr verschoben werden, fordert Weiner. Viele Bürgermeister hätte sich über die großen Investitionen beklagt, etwa für Schlafräume oder Küchen. „Das ist vielerorts zeitlich nicht zu schaffen“, sagt Weiner. Außerdem müsse beim Personal nachgebessert werden: „Wir brauchen mehr Erzieherinnen und Erzieher.“

„Ich will den Wahlkreis gewinnen“

„Erfahrung und Perspektive“ steht auf den CDU-Wahlplakaten, die Weiner zusammen mit B-Kandidat Sven Koch aus Herxheim zeigen. Koch ist 34 Jahre alt und hat zweifellos jede Menge Perspektive. Nicht nur in CDU-Kreisen kursiert das Gerücht, dass Weiner, auf Platz neun der Landesliste und damit ziemlich sicher im Landtag, sein Mandat nach der Hälfte der Legislaturperiode Koch überlassen werde. „Diese Absprache gibt es nicht“, versichert Weiner.

„Für mich war wichtig, dass wir zwei starke Kandidaten stellen.“ Aber daraus lasse sich nicht ableiten, dass sie sich die Zeit im Landtag teilen würden. „Ich bin gesund und fit“, betont der 63-Jährige. Niemand wisse, wie die Wahl ausgehe. Es gebe drei Varianten, so Weiner. Variante 1: „Ich schaffe es nicht in den Landtag, dann brauchen wir nicht weiter zu reden.“ Variante 2: „Ich werde gewählt, aber die CDU bleibt in der Opposition. Das ist die zweitschlechteste Variante.“ Variante 3: „Die CDU stellt die Regierung. Dann ergeben sich ganz andere Perspektiven. Dann ist Sven Koch vielleicht schon in fünf Monaten Abgeordneter.“ Bei einer Regierungsübernahme würden eine ganze Reihe parlamentarischer Staatssekretäre und politischer Beamter benötigt. Er habe Erfahrung in fast allen Ausschüssen gesammelt, da könne er sich durchaus vorstellen, dass er für einen Posten in der erweiterten Regierung infrage komme. Auf seinen Listenplatz will sich Diplom-Volkswirt Weiner, der bis 2009 Geschäftsführer einer Immobilien-Gesellschaft war, nicht verlassen. „Die CDU profitiert selten von Überhangmandaten. Ich will den Wahlkreis gewinnen.“