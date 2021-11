In Gommersheim wird sich immer häufiger über im Feld herumliegenden Hundekot beklagt. Das Problem besteht speziell am Wohngebiet hinter dem Sportplatz. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates berichtet wurde, würden Hundebesitzer die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner liegenlassen, statt aufzusammeln. Laut Beigeordnetem Michael Degen (SPD) hat eine Bürgerin nach eigener Aussage Bandwürmer im Hundekot entdeckt, die Krankheiten bei den Tieren verursachen könnten. Sie regte die Anschaffung von Hundetoiletten an. Mit diesem Gedanken müsste sich der Gemeinderat noch befassen. Überlegt wird, die vorhandenen Schilder, die auf die ordnungsgemäße Entsorgung des Hundekots hinweisen, besser zu platzieren, um Herrchen und Frauchen stärker dafür zu sensibilisieren.