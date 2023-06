Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zimmer frei: Wie die Menschen vor über 150 Jahren in St. Martin gelebt haben: Das lässt sich in den beiden Ferienwohnungen im „Historischen Winzerhaus“ von Heiko Diehl nachempfinden. Der Gastgeber erklärt, warum sein Konzept so gut zum sanften Tourismus passt.

„Hier atmen die Leute die Pfalz!“: Heiko Diehl steht auf der Terrasse und weist auf den atemberaubenden Blick auf St. Martin. Gäste, die in diesen Genuss kommen möchten,