Ob Profi-Handwerker oder Hobbybastler: Wer präzise arbeiten möchte, kommt an Stabila nicht vorbei. Im Juni eröffnete das Annweilerer Unternehmen einen neuen Standort im Gewerbegebiet Wilgartswiesen/Hauenstein. Wie es dort drinnen aussieht, können RHEINPFALZ-Leser bei unserer nächsten Sommeraktion erfahren.

Stabila ist der Inbegriff für hochqualitative – und, ja auch, hochpreisige – Messwerkzeuge auf dem Bau und in heimischen Werkstätten. Geschäftsführer Ulrich Dähne bezeichnet die Wasserwagen, Maßstäbe und Co. aus dem eigenen Hause als „Porsche der Messtechnik“. Und in diesem Segment ist das Pfälzer Unternehmen mit Hauptsitz in Annweiler auch der Weltmarktführer.

Auch wenn das Familienunternehmen längst Werke in China und Tschechien hat, wo Lasergeräte und Zollstöcke hergestellt werden, sein Markenzeichen mit der Libelle in der Mitte wird weiterhin in der Trifelsstadt produziert. Nach einer kleinen Delle 2023 ist Stabila auf Expansionskurs und legt laut Dähne jedes Jahr fünf bis zehn Prozent zu. In diesem Jahr werde man wieder auf einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro kommen, ist er sich sicher.

15 Millionen Euro investiert

Seit Sommer ist Stabila auch im Interkommunalen Gewerbegebiet Wilgartswiesen/ Hauenstein vertreten. Zwei klimaneutral mit PV-Anlage und Wärmepumpe betriebene Hallen mit zusammen 7500 Quadratmetern bilden „Im Neufeld“ das neue Logistikzentrum. Es soll Triebfeder für das weitere Wachstum sein. 15 Millionen Euro hat das Unternehmen 15 Kilometer von seinem Stammsitz entfernt investiert.

Wie es im neuen Logistikzentrum aussieht und was darin genau passiert, erfahren die Gewinner unserer Sommeraktion bei einer exklusiven Führung. Und sie bekommen alle eine kleine Überraschung. Das jedenfalls kündigt Stabila an.

Info und Anmeldung

