Ob klassische Weinstange oder Dubbeglas - das Schoppenglas gehört in jeden Pfälzer Haushalt. Seit einigen Jahren gibt es die Gläser in einer etwas anderen Art – sozusagen mit Knick in der Optik. Das Ehepaar Schäfer aus Roschbach verkauft seit fast 20 Jahren Gläser, die echte Hingucker sind.

Das kleine Unternehmen, mit dem Thomas und Josefine Schäfer ihre Glaswaren verkaufen heißt Knickshop – wie der Knickschoppen, der 2003 den Anfang im Sortiment gemacht hat.