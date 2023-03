Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ganz ruhig geworden ist es um die historisch bedeutsamen Erdkeller in Knöringen, die die Gemeinde touristisch nutzen will. Das hing vor allem mit Corona zusammen, da während der Pandemie in den engen Höhlen nicht gearbeitet werden kann.

Wer den Standort der in der Pfalz angeblich einmaligen Erdkeller sucht, der muss sich an folgende Beschreibung halten: Von Walsheim kommend vor dem Zimmerplatz links abbiegen. Schon nach wenigen Metern