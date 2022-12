Nadine I. und Sven I. aus dem nun herrschaftlichen Hause Weber bilden das Prinzenpaar des Karnevalvereins Böchingen. 15 Termine haben sie in der Kampagne, ein Ereignis fehlt allerdings, was sich der Böchinger sehnlichst herbeisehnt.

Nadine Weber zog einst berufsbedingt aus dem sächsischen Zwickau nach Frankfurt. In der hessischen Metropole wurde sie Gesundheits- und Krankenpflegerin, ihr Wissen erweiterte sie durch eine Ausbildung zur Pflegedienstleiterin. Der Liebe wegen verschlug es sie in die Südpfalz. Heute arbeitet sie als Medizinische Fachangestellte in einer Neustadter Arztpraxis. Sven Weber, ein echter Böchinger, startete seine berufliche Laufbahn als Speditionskaufmann, heute arbeitet er als Logistikplaner bei der Daimler Truck AG in Wörth.

Über den Gatten zum KVB gefunden

Der 38-Jährige ist schon seit Jugendzeiten in der Fastnacht aktiv und steht seit mittlerweile 28 Jahren auf der Bühne. Dabei begann er seine Karriere als Tänzer in Herzchenleggings bei „Bengerter & Co.“. Lateinamerikanisch brachte er es bis zum Profi beim TSC Landau, dem er noch angehört. In der Vorstandschaft des KVB ist er als Schriftführer mit dabei. Die Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine zeichnete ihn mit dem Goldenen Löwen für verdiente Fastnachter aus. Seine Frau hat sich von seiner Narretei anstecken lassen. Als „Alexa“ in einer Playbackshow war sie mehrfach auf der Bühne zu bewundern. Als schlagerhörende Jungpionierin schwingt sie gerne mal die Quetschkommod. Nun erfüllt sie mit Begeisterung die Aufgaben einer Prinzessin.

Torte in Form einer Narrenkappe

Ihre Schwiegermutter hatte zum Sektempfang, den der KVB für das Prinzenpaar gab, eine Torte in Form einer Narrenkappe gebacken. Eine weitere Torte verzierte sie mit dem Konterfei des Prinzenpaares. In der Vergangenheit habe seine Mutter auch unzählige Kostüme anlässlich des Faschings genäht, sagt der Sohn.

Interessant ist, wie sich das Paar kennenlernte. Sie, begeisterte Skifahrerin mit Hang zum Après Ski, suchte via dem Internetportal „Urlaubspartner.com“ Mitstreiter. Neben einem früheren Schulkameraden meldete sich unter anderen auch Sven Weber. Man traf sich zum ersten Mal Mitte Oktober 2013 in Frankfurt, auf dem „Eisernen Steg“, einer Fußgängerbrücke über den Main. An diese erste Verabredung erinnert ein Bild von der Frankfurter Skyline inklusive des Stegs, welches im Wohnzimmer des Paares hängt. Es funkte zwischen den beiden. Ab dann pendelten sie fast täglich zwischen Frankfurt und Böchingen, um sich möglichst oft nahe zu sein. Einfacher wurde es, als die beiden ihre erste gemeinsame Wohnung im südhessischen Riedstadt bezogen.

15 Veranstaltungen im Terminkalender

Den Bund fürs Leben schlossen sie am 15. Mai 2015 auf der Burg Schönfels bei Zwickau. Seit August 2017 wohnt das Paar in Hainfeld. Sohn Finn wurde am 6. Dezember 2017 geboren, sein Bruder Nick kam als echtes Fastnachtskind im Februar 2020 zur Welt.

Erst im dritten Anlauf gelang es KVB-Präsident Ruven Arnold, die Webers als Prinzenpaar zu gewinnen. In der Kampagne werden sie 15 Termine wahrnehmen. Sven Weber vermisst dabei den Faschingsumzug in seinem Heimatdorf, der 2012 zum bislang letzten Mal stattfand. Der Prinz würde sich über eine Wiederbelebung freuen, weiß aber, dass dies nicht zuletzt wegen behördlicher Auflagen nur schwer zu realisieren ist.