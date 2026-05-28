„Mein Dorf wird igelfreundlich“ – dieses Ziel verfolgen Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Landau in Hochstadt. Dabei handelt es sich um eine als Herausforderung bezeichnete Projektwoche, die die Einrichtung in jedem Sommer für drei Jahrgänge außerhalb der Schule organisiert.

Um den Igel wird sich bei einer dieser Herausforderungen zu Schuljahresbeginn im August gekümmert. Geplant ist, möglichst viele Gärten im Ort durch Igeltore miteinander zu verbinden. Diese sollen den Igeln ermöglichen, gefahrloser durchs Dorf zu kommen. Schauplatz des Vorhabens ist deshalb die Gemeinde Hochstadt, weil dort durch eine private Igelstation dem Säugetier bereits Aufmerksamkeit geschenkt wird. So erklärt es die betreuende Lehrerin Sieglinde Rother, die selbst in dem Dorf aufgewachsen ist. Sie kam auf die Idee, durch diese Aktion zum Schutz des Stacheltiers beizutragen. Sie wisse um die Not des Igels, ungehindert von Garten zu Garten gelangen zu können. „Daraus resultieren oftmals schwere, auch tödliche Verletzungen. Die sind eigentlich leicht zu vermeiden, wenn man für Durchgänge sorgt“, betont Rother.

Nun möchte sie bei einer Infoveranstaltung am Sonntag, 31. Mai, 14 Uhr, im Naturfreundehaus in Hochstadt möglichst viele Menschen dafür gewinnen, mitzuwirken.