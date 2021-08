… ich wieder so richtig mit Menschen zusammenkommen will“, sagt Edeltrud Johnen, die seit 1989 im St. Paulus Stift in Herxheim lebt. Für die 71-jährige war es überhaupt keine Frage, sich impfen zu lassen: „Das muss man – ist doch klar.“ Die gebürtige Kölnerin freut sich schon sehr auf die Zeit nach den Corona-Beschränkungen, vor allem wieder auf das gemeinsame Musizieren in der Paulus-Stift-Band „Bella Musica“. Die Auftritte bei den Sommerfesten oder der hauseigenen Disco in der Aula vermisst sie sehr. Mit der Musiktherapeutin im Stift ist aber wöchentlicher Einzelunterricht möglich, bei dem Johnen fleißig auf dem Xylofon übt. Doch mit dem Miteinander auf den Festen ist das nicht zu vergleichen, meint sie. „Bei unseren Festen steppt immer der Bär, da steht keiner still und alle tanzen und lachen“, sagt die Bewohnerin des St. Paulus-Stifts. Und auf noch etwas freut sie sich: Auf volle Fußballstadien, denn als eingefleischter Bayern-Fan findet sie Fußball schauen ohne die zahlreichen Fans gar nicht mehr so schön wie vorher. Schlimm waren die Pikse für sie nicht. „Ich habe überhaupt gar nichts gemerkt, mir ging es nach der Impfung super“, sagt die Seniorin. Sie hofft, dass sich alle ganz schnell impfen lassen, damit im Stift endlich wieder der Bär steppt.