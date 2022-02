Wegen der Corona-Pandemie fällt der 31. Roschbacher Hungermarsch, der am Sonntag, 6. März, stattgefunden hätte, auch in diesem Jahr aus. Trotzdem soll zwischen dem 6. und 20. März Geld für die Arbeit der Weißen Väter in Uganda gesammelt werden.

Wer die Jugendarbeit in Uganda unterstützen und dabei noch etwas für seine Gesundheit machen will, kann zum Beispiel Rad fahren, joggen, wandern oder spazieren gehen und Geldspenden für die zurückgelegte Strecke sammeln, teilt die katholische Kirchengemeinde mit. Spendenkarten liegen in den Kirchen der Pfarrei St. Anna aus.

Die Roschbacher Kirchengemeinde unterstützt seit 1992 das Jugendzentrum der Missionare in der ugandischen Hauptstadt Kampala. Es ist inzwischen die größte Einrichtung ihrer Art in der Stadt. Dort werden benachteiligte Jugendliche in verschiedenen Berufen fit gemacht. Die Kirchengemeinde Roschbach hat seit 1992 rund 98.000 Euro für die Arbeit der Weißen Väter beigesteuert. Im vergangenen Jahr, als der Hungermarsch erstmals ausfiel, wurden 2600 Euro gespendet. Das waren coronabedingt fast 1000 Euro weniger als im Jahr zuvor.

Gottesdienst zu Beginn der Spendenwochen

Wegen Corona fällt der vier Kilometer lange Marsch von Roschbach über Flemlingen und Burrweiler hoch zur Annakapelle zwar erneut aus. Es wird aber in Roschbach am Sonntag, 6. März, 10.30 Uhr, zum Start der beiden Spendenwochen ein Gottesdienst mit einer Kollekte für Uganda stattfinden. Spenden können auch bei der Familie Hemberger in der Hauptstraße 10 in Roschbach abgegeben werden. Außerdem sind Überweisungen auf das Konto DE 33 5486 2500 0005 3738 16 der Kirchengemeinde unter dem Stichwort „Hungermarsch“ möglich.