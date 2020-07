Vier Hundetoiletten in der Signalfarbe Rubinrot sollen künftig in Schweigen-Rechtenbach dafür sorgen, dass die Gemeindestraßen und Gehwege sauber bleiben. Der Gemeinderat hat nun die Anschaffung für rund 1650 Euro beschlossen. Aufgestellt werden sollen sie am Kommunikationsplatz, am Parkplatz, am Friedhof und beim Hochbehälter am Sonnenberg.