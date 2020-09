Der Silzer See ist im Corona-Jahr als Erholungsgebiet gefragt wie nie. Allerdings würden die vielen Hunde zum Problem, monierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Viele Besitzer ließen ihre Vierbeiner frei laufen, obwohl dort Anleinpflicht besteht und dies auch auf Schildern angezeigt wird. Die Gemeinde hat die Regeln nun noch einmal in einer Satzung zur Benutzung der Freizeitanlage festgehalten. Darin heißt es: „Hunde sind zur Sicherheit der Fußgänger und spielenden Kinder kurz angeleint zu führen, und sie sind von Rasenflächen fern zu halten. Sie dürfen nicht in den Weihern baden.“ Das Baden ist auch Menschen nicht erlaubt, auch wenn das Verbot oft ignoriert wird. Verstöße gegen die Satzung können mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Zudem hat sich eine Bürgerin gemeldet, die ehrenamtlich den Müll um den See einsammeln will.