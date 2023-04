Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Rund 20 tote Hummeln hat Lukas Hartmann in seinem Garten gefunden. „Was ist da los?“, will der Annweilerer wissen. Ein Biologe erklärt: „In den heißen Sommermonaten geht den Insekten der Treibstoff aus.“ Wie kann man den kleinen Brummern helfen? Und warum rät der Experte von einem weit verbreiteten Tipp ab?

Als Lukas Hartmann in der vergangenen Woche eine Runde durch seinen Garten in der Madenburgstraße in Annweiler drehte, traute er seinen Augen nicht. Um die 20 tote Hummeln las er