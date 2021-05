Corona stellt die Gesellschaft auf den Kopf, gefährdet Existenzen. Damit es so weit erst gar nicht kommt, hat das Rohrbacher Weingut Ökonomierat Lind seine Hotelpläne wieder ad acta gelegt. Statt Gästezimmern und Seminarräumen sollen jetzt auf dem brachliegenden Nachbargrundstück an der Hauptstraße Ferienwohnungen über der neuen Vinothek entstehen.

Die Pandemie hat den Linds in den vergangenen Monaten deutlich gemacht, dass in vielen Hotels zwangsläufig neue Konzepte entwickelt werden müssen, weil es in Zukunft wahrscheinlich Tagungen und Seminare in gewohntem Stil nicht mehr geben wird. Verhandlungen, Gespräche und Vorträge lassen sich auch per Videoschalte abwickeln, brauchen vielleicht auch über die Corona-Krise hinaus keine Zusammenkünfte in gewohntem Umfang mehr.

„Hätten wir an unserem Plan festgehalten, wäre uns ein wesentlicher Teil der Finanzierung des 3,5-Millionen-Euro-Projekts weggebrochen“, bringt es Jutta Mai, die Chefin des Hauses, auf den Punkt. Der Familienrat sei sich rasch einig gewesen, den Plan ändern zu müssen. Schließlich hatten die Linds neben den Wochenend-Touristen bei ihrer ursprünglichen Planung vor allem auf Geschäftsreisende gesetzt. „Wir sind extrem vorsichtig geworden.“

Mit Sauna und behindertengerecht

Was war die Familie froh, als sie das Nachbarhaus samt Grundstück erwerben konnte, um dort zu expandieren. Geradezu ideale Bedingungen für die Angliederung eines Hotels hatte sie geglaubt zu schaffen. Und der Rohbau stünde sicher längst, hätte ihr nicht Corona einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Derzeit ist der Berliner Architekt, den die Familie schon für die Hotelplanung engagiert hatte, mit den Detailänderungen befasst. Denn auch für die neuen „Innereien“ gilt: Das Gebäude an diesem Platz soll keinen Fremdkörper darstellen, vielmehr in die Umgebung eingebettet sein. An der Vinothek wird nicht gerüttelt. Schließlich soll eine attraktive Visitenkarte des Traditionsweinguts entstehen.

Doch daneben sind jetzt Ferienwohnungen, teilweise mit Sauna, teils auch behindertengerecht, geplant. „Damit können wir unser Risiko deutlich minimieren“, gesteht Mai, die mit ihrem Mann Rüdiger Lind und Tochter Elena, ebenfalls Winzerin, über dem neuen Geschäftsplan brütet, der den Banken vorgelegt werden soll. Und weil die Familie für alle Fälle gewappnet sein möchte, soll nichts dem Zufall überlassen bleiben. Die Ferienwohnungen werden deshalb so ausgestattet, versichert Mai, dass sie sich bei Bedarf auch als Dauerdomizil vermieten lassen. Die Linds gehen davon aus, dass sich die aktuell wenig attraktiv wirkende 1500 Quadratmeter große Brachfläche neben dem Weingut in diesem Jahr wohl nicht mehr in eine Baustelle verwandeln lassen wird.

Geschichte reicht bis in 13. Jahrhundert zurück

Das Weingut, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, bewirtschaftet rund 17 Hektar. Rund 60 Prozent der Jahresproduktion umfassen Weißweine, die als die Klassiker des Weingutes gelten. Tochter Elena, deren Herz für den Keller schlägt, hat freie Hand bei der Gestaltung der Weine, zu denen auch der Goldmuskateller zählt. Jüngst hat ihr Pinot Noir 2018 Mandelpfad sogar die Reise zur Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis angetreten.