Gastronomie und Hotellerie gehen auf dem Zahnfleisch. Von der Pandemie ebenso gebeutelt, sitzen auch Eventmanager und Caterer vor leeren Auftragsbüchern. Arg wird es, wenn einem prosperierenden Unternehmen dieser Branche über Nacht alle vier Standbeine komplett wegbrechen. Unternehmer Alexander Kurz wankt zwischen Zuversicht und bitterer Enttäuschung.

Gut drei Monate sind vergangen, in denen fast der komplette Betrieb stillstand. „Ich habe noch keinen einzigen Cent Überbrückung gesehen“, beschreibt der Chef des Hotels Prinzregent in Edenkoben, Alexander Kurz, seine Situation. Zusätzlich habe er noch fast zwei Monate Kurzarbeitergeld auch für die Mitarbeiter seiner Cateringfirma aus eigener Tasche vorfinanzieren müssen. „In der ersten Welle im vergangenen Frühjahr hatten wir schon nach ein paar Tagen das Geld für die Mitarbeiter.“

Doch diesmal scheint vieles schwieriger: „Ich habe alle möglichen Kanäle bis nach Berlin angezapft“, betont der Unternehmer. Von Politiker-Seite habe er gerade erfahren, dass es wohl Software-Probleme gebe, die eine Auszahlung an etwa 25 Prozent der Antragsteller verzögerten. „Selbst die Mainzer ISB (Investitions- und Strukturbank), die das Geld verteilt, hat mir nicht weiterhelfen können, mich nur vertröstet.“ Allmählich gingen ihm die Ideen aus, sagt Kurz. Noch ein Jahr, in dem sich die Firma mit „Rock am Friedensdenkmal“, Autokino auf dem Landauer Messegelände, Touristenschmaus auf dem Rhodter Parkplatz oder auch vorweihnachtlichen Lieferdiensten über Wasser hielt, könne er nicht verkraften, versichert er.

Enttäuscht von Politikern

Mit Blick auf den ersten Lockdown vor fast einem Jahr bricht es aus Kurz heraus: „Damals haben sich bei mir die Politiker fast die Türklinke in die Hand gegeben, sorgten sich und boten ihre Hilfe an.“ Jetzt dagegen fühlt er sich doch recht allein gelassen, ist enttäuscht von jenen, die, wenn das Virus nicht bald in den Griff zu bekommen ist, manch berufliche Existenz ernsthaft ins Wanken bringen. So sehr es ihn deprimiert, was da mit ihm und vielen anderen geschieht: „Ich wollte kein Politiker sein“, kommentiert er das Hin und Her auf den politischen Bühnen in Bund und Land.

Der Firmeninhaber hofft auf einen raschen Impffortgang in den kommenden Monaten. Dann glaubt er noch an rasche Wiederbelebung von Hotel- und Restaurantbetrieb spätestens zu Ostern. Nichts anderes wünscht er sich für seine Firma Gaumenfreunde Event. Von den wenigen Geschäftsreisenden jedenfalls, die seit gut drei Monaten wenigstens ab und zu noch ein paar Übernachtungen bei ihm buchen, kann er nicht leben. Die Einkünfte reichen auch nicht, um den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. In den vergangenen Jahren hat er nicht nur sein Hotel von Investitionsstau befreit, sondern auch den Bettentrakt Leopold millionenschwer angegliedert.

Umsatzbilanz 2020 sieht düster aus

Erst im vergangenen Jahr nahm Kurz, der 2008 das Hotel Prinzregent unter seiner Regie eröffnete, weitere zwei Millionen Euro in die Hand, ließ im Edenkobener Industriegebiet noch eine neue Firmenzentrale für „Gaumenfreunde Events“ entstehen. Dort werden die Angebote vom Bühnenbau bis zum Exklusiv-Catering koordiniert und organisiert. „Jetzt hat uns erst mal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, gesteht Kurz. Über Monate verstaubten seine fast zwei Dutzend Fahrzeuge der Catering- und Technikflotte in der angegliederten 400 Quadratmeter großen Lagerhalle.

Die Kurzsche Umsatzbilanz 2020 sieht düster aus.

450 Veranstaltungen mit Gaumenfreunde-Beteiligung brachte das Virus zu Fall.

Die „Pro Wein“ in Düsseldorf fand nicht statt, kein Fest der Deutschen Einheit, kein Rheinland-Pfalz-Tag, kein „Fest“ in Karlsruhe, keine Palais-Saison in Landau, für die bereits das Menü konzipiert war. „Damit gingen uns rund 1,5 Millionen Euro durch die Lappen“, gesteht Kurz. „Es muss wieder losgehen, sonst bleibt alles zu“, bringt er seine Perspektive auf den Punkt. Hoffnung machen ihm derzeit nur die Voranfragen für Veranstaltungen im kommenden Sommer und Herbst, die ihn schon aus der Bundeshauptstadt erreichten. Doch ob etwas daraus wird, entscheiden in diesen harten Zeiten nicht allein die Auftraggeber.

Weniger Mitarbeiter wegen Corona

Kopfzerbrechen bereiten dem 36-jährigen Geschäftsmann noch ganz anderen Zahlen: Aus den rund 75 Mitarbeitern, die er noch Ende 2019 beschäftigte, sind ein Jahr später 50 geworden. Aktuell ist der Stamm der Mitarbeiter auf 45 geschrumpft. Selbst Pläne, Catering-Mitarbeiter über die kalten Wintermonate Kollegen im Ötztal zu überlassen, machte Corona zunichte. Gemeinsam mit seiner Mannschaft bewegt sich Kurz zwischen Bangen und der stillen Hoffnung, dass bald die ersten Hotel-Urlauber wieder kommen dürfen. „Wir brauchen unbedingt ein verlässliches Datum“, spricht er vielen Betroffenen aus dem Herzen. Schließlich will auch der Neuanfang in der Küche organisiert werden. Oliver Weisch, sein Küchenchef, hat nach den Catering-Aufbaujahren eine neue Herausforderung gesucht, das Unternehmen verlassen. „Er hat uns kulinarisch enorm weitergebracht“, attestiert ihm Kurz.

Wie es auch kommt: In die Ungewissheit, die Kurz umtreibt, mischen sich im Gespräch auch Spuren der Zuversicht. Mit Verzug soll in Kürze die Gaumenfreunde Event GmbH, der neben Kurz auch seine Frau Nadine angehört, offiziell gegründet werden. Mitgesellschafter Dennis Stöckl übernimmt dann die Geschäftsführung. Wer in der vergangenen Woche „Das perfekte Dinner“ auf Vox verfolgt hat, dem dürfte dessen Gesicht bekannt vorkommen. Stöckl landete mit seinem Menü auf Platz zwei. Mit im Boot sitzt auch Alessandro Ott. „Wenn wieder bessere Zeiten kommen, werden wir als Volldienstleister so richtig angreifen“, gibt er sich optimistisch.