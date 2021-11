Das Hotel-Restaurant Leinsweiler Hof richtet am Freitag und Samstag jeweils zwischen 10 und 17 Uhr bei sich in der Eingangshalle eine Corona-Teststation ein. Das Angebot ist nicht nur für Besucher des Betriebs vorgesehen. Nach Angaben des Inhabers, Arnold Neu, wird geprüft, ob die Aktion auch an folgenden Wochenenden fortgesetzt werden kann.