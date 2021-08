Bettina und Albrecht Hornbach möchten ihr Kurhaus Trifels in Bindersbach für den sanften Tourismus öffnen. Bislang war es ein Seminarhotel. Holzbauten und Baumhäuser runden die Pläne des ehrgeizigen Projekts ab. Das passt nicht jedem im Ort.

Schon seit einigen Jahren beschäftigt das Ehepaar Hornbach die begrenzte Bettenkapazität in seinem Haus, einem imposanten Bau aus dem Jahr 1911. Sie möchten mehr Besucher der Region einquartieren, berichtet Bettina Hornbach, zumal vermehrt Privatleute an die Pforte klopfen. Bislang waren die Zimmer in der Regel von Teilnehmern an den Seminaren belegt.

Auch Familien mit Kindern interessierten sich für einen Aufenthalt in dem gemütlich eingerichteten alten Hotel, idyllisch gelegen und umgeben von einer reizvollen Landschaft. „Die wollen einfach nur Urlaub machen und dazu gerne länger als nur ein paar Tage bleiben“, sagt die Hausherrin, Ehefrau des Baumarkt-Aufsichtsratschefs Albrecht Hornbach. Gefragt seien auch die Zimmer in der vor einigen Jahren von ihnen gekauften Villa Waldfrieden in Annweiler. Das Domizil sei vor Beginn der Corona-Pandemie immer ausgebucht gewesen. Es stammt ebenfalls aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts.

Vor allem junge Leute mit Hang zur Romantik hätten sich für die kleinen, heimeligen Holzhäuschen, versteckt in einem mit Sträuchern und Bäumen bestandenen Garten, die „Hexenhäuschen“, begeistern können. So etwas ähnliches schwebt den Hornbachs nun auch für Bindersbach vor. Doch noch sind einige Hürden zu überwinden.

Eingepasst in die Landschaft

Zunächst wollen die beiden Investoren dort bauen, wo es bereits möglich ist. Im Bebauungsplan ist der Bereich als Sondergebiet ausgewiesen. Aber viel lässt sich dort nicht verwirklichen. Vermeiden wollen sie auf jeden Fall einen großen Neubau in direkter Nachbarschaft. Er würde das Flair des alten Gebäudes verderben. Den Hornbachs schwebt also vor, ähnlich wie in Annweiler einige kleinere Bauten – Lodges – für Übernachtungen zu platzieren. Eingepasst in die Landschaft, etwas abseits des historischen Bestands.

Geplant sind zwölf würfelförmige und mit Holz verkleidete zweigeschossige Häuschen. In jedem Stockwerk haben sie ein Vierbettzimmer mit Sanitärbereich, aber keine Küche, Damit sind es keine Ferienwohnungen. Etwas von der Anlage abgesetzt und am Waldrand gelegen, kommen noch drei auf Stelzen stehende „Baumhäuser“ hinzu.

Wellness im Club-Restaurant

Damit diese Wünsche Realität werden können, muss der Bebauungsplan geändert und um Wiesen und Wald erweitert werden. Doch das Ehepaar hat noch mehr vor. Gegenüber des Altbaus will es auf der großen Terrasse ein niedriges und flachgedecktes Seminargebäude errichten, damit die Aufenthaltsräume den Touristen zur Verfügung stehen. Auf dem Hornbach-Grundstück vor der Halle des Tennisclubs Rotweiß soll ein Teil des Geländes in einen Parkplatz mit rund 70 Stellplätzen umgewandelt werden, der auch zum Teil der Öffentlichkeit gewidmet sein soll. Und damit die Urlauber auch dem Freizeitsport frönen können, wollen die Investoren einen Teil des Geländes kaufen, das als Erbpacht der Stadt Annweiler dem Tennisclub Rotweiß gehört.

„Der Club ist selbst an uns herangetreten. Er ist an einer Übernahme sehr interessiert“, sagt Bettina Hornbach. Sie habe erfahren, der Tennisclub wolle sich verkleinern, vor allem das Restaurant in seinem Clubheim aufgeben. Dort möchten Hornbachs gerne einen Wellnessbereich einrichten mit Anlagen für sportliche Betätigung, wobei der Tennisplatz gegenüber des Clubheims in die Veränderungen einbezogen wird.

Tennisclub-Vorsitzender Klaus-Peter Roidl bestätigt, der Club sei bereit, auf einen Teil seines gepachteten Geländes zu verzichten. Die übrig gebliebenen Spielfelder genügten ihm. Es werde ein kleineres Clubhaus gebaut, ohne Gaststätte und nur für Clubmitglieder. Der Verein habe sich mit Hornbachs geeinigt.

Widerstand im Ortsbeirat

Infrage steht das Projekt dennoch. Denn an der Angelegenheit mit dem Tennisclub scheiden sich die Geister in Bindersbach. Vor Kurzem hat sich der Ortsbeirat mit dem Bebauungsplan „Kurhausstraße“ befasst – und die Erweiterung abgelehnt. Ortsvorsteher Dieter Götten gesteht, er habe sich nicht gerade wohl gefühlt in seiner Haut. Er befürchtet, der Beschluss könne das Dorf spalten. Zumal auf Wunsch geheim abgestimmt wurde. Das Ergebnis: Fünf nein gegen drei Ja-Stimmen.

Ortsbeiratsmitglied Martin Thomas ist einer der Gegner. Er sieht sich als Vertreter der Anwohner in der Anebos- und Kurhausstraße. Durch diese Straßen führt der Autoverkehr zum Hotel. Die Kritiker fürchten, dass der Straßenverkehr zunimmt und es mit der Ruhe vorbei ist. Thomas wohnt kurz vor dem geplanten Parkplatz nahe am Hotel. Den Lärm, der bei Veranstaltungen wie Seminaren und Hochzeiten durch an- und abreisende Gäste entstanden sei, habe man ja noch hingenommen, schimpft Thomas. Auch den geräuschvollen Biergartenbetrieb im Sommer. Wenn aber jetzt der Einfluss des Hotels bis an den Ortsrand ausgeweitet werde, gehe jede Zustimmung verloren. Es sei denn, man baue vor dem Ortseingang eine eigene Zufahrt zum Hotel.

„Verkehr hält sich in Grenzen“

Auf persönliche Empfindlichkeiten gebe er nicht viel, meint Albrecht Hornbach dazu. Der Verkehr im Dorf halte sich in geringen Grenzen und lasse sich auch weiterhin ertragen, werde wegen der länger verweilenden Urlauber sogar abnehmen.

Für Annweilers Bürgermeister Benjamin Seyfried ist das Projekt durchaus attraktiv. Er setzt aber auf eine einvernehmliche Lösung. Die Entscheidung liegt am Ende beim Stadtrat. Der kommt am 19. Mai zusammen.