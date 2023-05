Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Hormone in Pelzmänteln durchdrehen, gibt’s Chaos pur. So auch im neuen Stück des Horbacher Dorfdramas in Niederhorbach. Am 28. Oktober ist Premiere von „Nicht jetzt, Liebling!“ im Festspielhaus. Und man darf Einiges erwarten von den generzten Nervensägen.

Eigentlich fängt alles ganz harmlos an. Der Pelzladen „Bodley, Bodley & Crouch“ ist einer der exklusivsten Adressen in Sachen Pelzmode für Mann und Frau im Jahre