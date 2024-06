Wer den Hohenstaufensaal anmieten will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen – und zwar nicht zu knapp. Und wird nach dem Streit mit der AfD die Nutzung des Stadtsaals nun gewissen Gruppen verwehrt?

Leben und feiern wird künftig teurer in Annweiler. Die Trifelsstadt dreht an der Steuerschraube und den Nutzungsgebühren für ihre „gute Stube“. Nur so kann sie angesichts ihrer schlechten Finanzlage den Haushaltsplan für das laufende Jahr bei der Aufsichtsbehörde durchkriegen. Denn klamme Kommunen sind angehalten, alle möglichen Einspar- und Einnahmenpotenziale auszuschöpfen. Am Mittwoch brachte der Stadtrat den letzten Etat dieser Legislaturperiode auf den Weg. Man merkte den Haushaltsreden der einzelnen Fraktionen zwar deutlich an, dass die Wahl vor der Tür steht, aber letztendlich fiel das Ergebnis mit 14 Ja-Stimmen bei einem Veto des AfD-Vertreters doch einmütig aus. Im Vorfeld hatten sich alle Fraktionen Gedanken gemacht und Sparvorschläge eingereicht. So wurde an jenem Abend im gleichen Aufwasch beschlossen, den Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute Grundstücke von 465 auf 560 von Hundert und die Nutzungsentgelte für den Hohenstaufensaal insgesamt um 20 Prozent zu erhöhen.

Die genaue Ausgestaltung liegt dann aber im Ermessen des Gremiums, das am Sonntag gewählt wird. Denn die komplette Nutzungs- und Hausordnung soll überarbeitet werden. Ein Punkt dabei wird auch, wer den Hohenstaufensaal künftig für seine Zwecke anmieten darf. Auslöser war der Streit mit der AfD. Die Stadt wollte einen Auftritt deren Parteivorsitzenden Tino Chrupalla in ihrem Stadtsaal verhindern, wurde letztlich aber per Gerichtsentscheid dazu verdonnert, diesen zuzulassen. Künftig soll das anders laufen. Geplant ist ein Passus, dass als insbesondere nutzungsberechtigt alle im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen gelten, „soweit diese nicht und/oder auch in Teilen laut Verfassungsschutzbericht unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen oder als rechts- oder linksextremistisch vom Verfassungsschutz eingestuft wurden“. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, sollte die Verbandsgemeinde-Verwaltung die Passage prüfen lassen, hatte der Stadtrat Ende April beschlossen und wollte eigentlich in seiner letzten Sitzung vor der Wahl über den Punkt entscheiden. Doch dazu kam es nicht mehr, da die Rückmeldung der VG noch aussteht.