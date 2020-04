Die Tourist-Info St. Martin organisiert für 30. April eine Online-Weinprobe und ist mit dem Start sehr zufrieden. Die Liveübertragung über Facebook aus der Kulturscheune beginnt um 20.15 Uhr.

Eine neue Situation erfordere neue Wege, sagt St. Martins Ortsbürgermeister Timo Glaser. Das neue Format nennt sich „Winestream“ und wird von Christian Hormuth moderiert. Im Kurzinterview mit den jeweiligen Winzern werden sechs Weine präsentiert. Die Zuschauer können Fragen stellen. Musikalisch umrahmt wird die Probe unter anderem mit Auszügen aus dem Repertoire der Gruppe „Daachlöhner“.

Sechs Weine plus Brotzeit

Wer an der virtuellen Weinprobe teilnehmen kann, kann zuvor ein Paket mit den sechs Weinen plus einer „Brotzeit“ bestellen. Nach der Veröffentlichung des Angebots auf Facebook seien in den ersten 24 Stunden schon knapp 70 Pakete verkauft worden, so Glaser. „Das ist wirklich gut angelaufen.“

Das Paket umfasst einen

AS Secco weiß (Weingut Altes Schlößchen), einen 2019er Cabernet Sauvignon Rosé trocken (Weingut Alfons Ziegler), einen 2019er Weißburgunder feinherb (Weingut Gilda Moll), einen 2019er Riesling Spätlese trocken (Herrengut St. Martin), einen 2019er Sauvignon Blanc trocken (Weingut Alfons Hormuth) und einen 2018er Rotwein Cuvée „AusZeit“ feinherb (Weingut Glaser). Die Brotzeit besteht aus einer Dose Wurst (Bio-Familienweingut Becker), einem Landbrot (Bäckerei Stephan) und einem Dorfsenf (Tom’s Senf & Saucen). Info Das Paket kostet 45 Euro. Bestellungen über die Tourist-Info St. Martin, Telefonnummer: