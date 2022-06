Der Altdorfer Gemeinderat hat den Haushalt verabschiedet und damit auch festgelegt, wie viel Geld in welche Projekte im Dorf investiert werden.

So werden für den Anbau der kommunalen Kita „Buntspecht“ im laufenden Haushaltsjahr 130.000 Euro veranschlagt, mit 620.000 Euro steht der größere Batzen dann für das kommende Jahr an. Um das Projekt umsetzen zu können, wird mit Zuschüssen in Höhe von 150.000 Euro seitens des Landes und 100.000 Euro seitens des Landkreises SÜW gerechnet. Die Arbeiten sind notwendig, um auch die neuen Anforderungen des Landes erfüllen zu können.

Von den dann noch ungedeckten Kosten soll die Gemeinde Böbingen die Hälfte übernehmen, deren Kinder ebenfalls die Einrichtung in Altdorf besuchen. Wie Ortsbürgermeister Helmut Litty (parteilos) auf Anfrage erklärt, habe sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden, den Ausbau der Einrichtung in Holzständerbauweise ausführen zu lassen, da diese auch am schnellsten umzusetzen ist.

Schulweg wird ausgebaut

In den Ausbau des Schulweges zur Grundschule werden 275.000 Euro investiert. Litty hofft auch bei diesem Projekt auf Zuschüsse. Des Weiteren sollen sich die Gemeinden Böbingen und Freimersheim, deren Kinder ebenfalls in die Gäuschule gehen, zu je einem Drittel an den Ausbaukosten beteiligen.

85.000 Euro sind für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle vorgesehen, wovon 85 Prozent durch eine Landesförderung gedeckt sind.