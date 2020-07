Die Sanierung der Leichenhalle und des Pfarrzentrums St. Georg stehen in Venningen an. Dafür muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen. Trotzdem steht der Ort finanziell recht gut da.

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 erwartet Venningen im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 146.700 Euro beziehungsweise 38.400 Euro. Dabei wirkt sich auch der Verkauf eines Bauplatzes in der Hauptstraße für 120.000 Euro aus. Das Eigenkapital steigt bis Ende 2021 auf knapp sechs Millionen Euro.

Die Sanierung der Leichenhalle wird die Gemeinde 2021 rund 200.000 Euro kosten. Das Pfarrzentrum schlägt 2021 mit rund 500.000 Euro zu Buche, wobei der Anteil der Ortsgemeinde bei 167.000 Euro liegt. In den Bau einer Gerätehalle für den Bauhof will die Gemeinde in diesem Jahr 30.000 Euro investieren. Die Sanierung der Vereinsräume im alten Schulhaus kostet 28.000 Euro. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Venningen Ost“ sind für beide Jahre jeweils 20.000 Euro eingeplant. Der Personalkostenzuschuss für die katholische Kita belastet die Gemeindekasse mit 58.000 beziehungsweise 60.000 Euro.

Wie Günter Lindenkreuz, Leiter der VG-Finanzabteilung, mitteilte, ist wegen der Corona-Krise bei der Gewerbesteuer mit Mindereinnahmen für 2020 und 2021 von zusammen 100.000 Euro und bei der Einkommensteuer von rund 95.000 Euro zu rechnen. Der Rat beschloss, den Wirtschaftswegebeitrag ab 2021 von 20 auf 30 Euro pro Hektar anzuheben. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert.