Die Gemeinde Gleisweiler möchte in der Weinstraße Tempo 30 durchsetzen. Sie wird das beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer beantragen. Der Gemeinde wird nämlich oft herangetragen, dass Verkehrsteilnehmer dort meist zu schnell unterwegs seien. Zudem klagen Anwohner über Verkehrslärm. Eine Geschwindigkeitsreduzierung wünscht sich auch eine Elterninitiative im Dorf. Zur Sicherheit der Kinder, die die Straße immer überqueren müssen, wenn sie zum Spielplatz möchten. Die Gruppe hat auch schon Unterschriften gesammelt, um ihrem Wunsch Ausdruck zu verleihen. Der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang angeregt, ein Hinweisschild mit Messgerät aufzustellen. Es soll nun ermittelt werden, was das Ganze kosten würde.