Spätestens seitdem wieder länger die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, brutzelt es wieder. Nicht nur in den heimischen Gärten, sondern auch auf den Grillplätzen in der Südpfalz. Sie werden dabei nicht nur für Geburtstage und lockere Zusammenkünfte gebucht.

Die Temperaturen sind tagsüber zweistellig, die Sonne lockt nach draußen, die Rahmenbedingungen für das Grillvergnügen stimmen also. Passend dazu werben Händler wieder vermehrt für diverse Geräte, die für den heimischen Balkon oder Garten angeschafft werden können, damit es losgehen kann. Doch auch öffentliche Plätze sind beliebt, wenn im größeren Kreis Fleisch, Fisch, Gemüse und Co. meist mit rauchigem Aroma genossen werden sollen.

Öffentlicher Grillplatz in privater Hand

Die Grillsaison hat schon längst begonnen, bemerkt beispielsweise Joachim Fritz, der zusammen mit seiner Frau Petra seine Grillhütte zur Verfügung stellt. Sie befindet sich zwischen Impflingen und Landau und wird für verschiedene Anlässe gebucht. Von Südpfälzern, die zu Hause keine Möglichkeit haben, den Grill anzuschmeißen. Auffällig seien dieses Mal außerdem die Vielzahl an Hochzeitsfeiern, die dort gehalten werden, sagt der Hüttenwart: „Manche finden keine passende beziehungsweise preisgünstige Lokalität, weshalb sie umschwenken.“

Dass ein Grillplatz oder eine Grillhütte auf der Flur in privater Hand ist und vermietet wird, komme eher selten vor, sagt Joachim Fritz. In der Regel geht das Ganze über die Ortsgemeinden, wie im Falle Venningens. Am Ortsausgang Richtung Großfischlingen hat sie eine Grillstelle mit Platz für bis zu 45 Personen und Sanitäranlagen ausgewiesen. Und das Angebot werde gut angenommen, berichtet Ortschef Jürgen Leibfried.

Wer prüft, ob die Grillstellen sauber sind?

Nicht weniger beliebt ist die Feuerstelle in Ilbesheim, die laut Gemeindearbeiter Mario Weiss phasenweise das ganze Wochenende über belegt ist. Ist die Veranstaltung beendet, schaue er nach, ob auch alles sauber hinterlassen wurde, was meist der Fall sei. „Wenn mal Nutzer Müll liegen lassen, sind das die Wildgriller“, berichtet Mario Weiss. So bezeichnet er Menschen, die unangekündigt ihren eigenen Grill mitbringen und dort etwas brutzeln lassen.

Was das Thema Sauberkeit angeht: Die Stadt Landau beauftragt eine Firma mit der Reinigung der Grillstellen am Wollmesheimer Spielplatz und in Mörzheim. Stadtsprecherin Sandra Diehl betont: „Die Leute nehmen ihre Abfälle immer mit beziehungsweise entsorgen sie ordnungsgemäß vor Ort.“ Das Grillen auf den städtischen Grünflächen sei tabu – bis auf im Spiel- und Sportcampus auf dem früheren Landesgartenschaugelände, wo eine Grillstelle ausgewiesen ist. Eine weitere Anlaufstelle ist auf dem Jugendfreizeitgelände am Kugelfang im Horst. Der Jugendtreff nehme die Anmeldungen entgegen, sagt Sandra Diehl.

Wo sind Grillplätze ausgewiesen?

Wie aus einer öffentlichen Liste des Vereins SÜW hervorgeht, gibt es in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße 16 Grillplätze. Die Angaben werden jedes Jahr aktualisiert, erklärt Geschäftsführerin Uta Holz. Allerdings kann der Ansprechpartner für die Standorte nach einem Wechsel ein anderer sein, was unberücksichtigt bleiben kann, etwa in Wernersberg, wo der Grillplatz am Altenberg vom TSV betreut wird. Die Anfrage aus eigenen Reihen des Vereins ist im Übrigen so groß, dass die freien Termine meist ausgebucht sind. Des Weiteren führen an manchen Orten besondere Umstände dazu, dass Grillstellen wegfallen. So sei in Albersweiler wegen der erhöhten Waldbrandgefahr entschieden worden, das Grillvergnügen am bisherigen Standort zu untersagen, informiert Wolfgang Wagner, der einst im Gemeinderat war und bis zuletzt die Organisation für die Grillstelle übernahm. Der Göcklinger Standort ist nach dem Brand der Hütte des Pfälzerwald-Vereins nicht mehr aktuell.

Was die Grillplätze kosten

Die Mietkosten für die Grillplätze und -hütten sind unterschiedlich hoch. Im Wild- und Wanderpark in Silz beispielsweise ist die Nutzung kostenfrei, nur der Eintritt muss bezahlt werden. Mancherorts wird dagegen differenziert, ob Einheimische oder Auswärtige anfragen, etwa in Rohrbach, wo 55 beziehungsweise 75 Euro verlangt werden. In Offenbach, wo bis zu 60 Personen für ein gemeinsames Grillen zusammenkommen können, bezahlen Bürger und Vereine im Sommer 180 Euro Miete, im Winter 210 Euro inklusive Nebenkosten, Auswärtige legen 250 beziehungsweise 280 Euro auf dem Tisch.

Im Landkreis Germersheim gibt es derweil keine offizielle Liste, im Internet finden sich unter anderem drei Grillstellen für all diejenigen, die keinen eigenen Garten haben, im Sommer aber trotzdem gemütlich mit Freunden oder Familie grillen möchten. Ansteuern können sie zum Beispiel den Grillplatz in Rülzheim an der Alten Mühlgasse, wo ihnen ein Elektrogrill zur Verfügung steht. Der Grillplatz in Kandel liegt etwas außerhalb, am Waldschwimmbad in der Badallee. Der Vorteil: Dort gibt es keine direkten Nachbarn. Und in der Nähe des Schwimmparks Bellheim befindet sich das Grill- und Freizeithaus der Gemeinde.