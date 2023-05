Dass in Sachen Hochwasserschutz unbedingt etwas in Annweiler getan werden muss, darüber sind sich alle Verantwortlichen einig. Die Starkregenereignisse der Vergangenheit haben Spuren hinterlassen. Eigentlich dachte der Stadtrat, mit seinem Grundsatzbeschluss von 2021 alles Nötige getan zu haben, damit die Verwaltung die weiteren Schritte in die Wege leiten kann. Nun war aber doch noch mal ein Beschluss für Einzelprojekte nötig. Was zwischen Stadtrat und Verbandsbürgermeister für Knatsch sorgte, wer für das Versäumnis verantwortlich sei. Schließlich soll es an den drei Brennpunkten so schnell wie möglich losgehen. Konkret geht es um drei Auffangbecken und einen Schutzwall auf dem Klingelberg, einen großen Sandfang im Steimertal und einen Sandfang in Gräfenhausen. 200.000 Euro sind im Etat 2023 eingestellt; der ist allerdings noch nicht genehmigt. Ob die Stadt trotzdem schon in die Umsetzung gehen dann, soll ein Gespräch mit der Kommunalaufsicht zeigen.