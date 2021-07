Das nordwestlich von Eschbach gelegene Entwässerungsbauwerk, das dem Schutz vor Überflutung und Hochwasser dient, wird instandgesetzt. Die Instandsetzung sei gerade aufgrund der aktuellen Klimaentwicklung mit immer öfter auftretenden Starkregenereignissen sehr wichtig, erklärte Ortsbürgermeister Frank Laux. An dem am Feldweg oberhalb der Ölgasse gelegenen Bauwerk sind verschiedene Schäden an Beton und Stahl aufgetreten, auch der Gitterrost hat sich bereits gesetzt. Der Gemeinderat hat die erforderlichen Abbruch-, Beton- und Stahlarbeiten an die Firma Gundermann aus Speyer für 8200 Euro vergeben.