Die Weinstube „Zum Sterne Sepp“ in Hochstadt ist eine Institution in der Südpfalz. Nach fast drei Jahrzehnten als Pächter ging Wolfgang Mayer Ende 2019 in den Ruhestand. Als Nachfolger konnten Marita und Wolfgang Stern, denen das Lokal in der Hauptstraße gehört, Nazif Kepic verpflichten. Der sympathische Mann aus Montenegro ist allerdings viel besser unter seinem Spitznamen „Nako“ bekannt.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass Wolfgang Mayer so lange unsere Weinstube geführt hat. 29 Jahre denselben Pächter zu haben, ist in der heutigen Zeit schon sehr außergewöhnlich.