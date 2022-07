Die aktuelle Hitzewelle ist eine Belastungsprobe für viele Leute, häufig gerade für Senioren. Die Gemeindeschwestern plus unterstützen hochbetagte Menschen im Landkreis SÜW und in der Stadt Landau. Sie haben Tipps für ältere Menschen und deren Angehörige parat.

Bei Hitze drohen Kreislaufprobleme, Verwirrtheitszustände, Erbrechen und allgemeine Schwäche. Erste Anzeichen sind zum Beispiel Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, Schwindel oder schlaffe Haut. Bei gesundheitlichen Problemen durch Überhitzung sollte der Hausarzt kontaktiert werden, in bedrohlichen Fällen die Rettungsleitstelle. Die Gemeindeschwestern plus machen, wenn gewünscht, Hausbesuche, beraten und unterstützen Menschen über 80 Jahren, die noch selbstständig zu Hause leben, im persönlichen Gespräch, auch in Sachen Hitze. Hier ihre Tipps.

Menschenansammlungen vermeiden

Bei größeren Menschentrauben ist die Luft schneller verbraucht – das kann besonders bei hohen Temperaturen zu Kreislaufproblemen führen. Wenn möglich, sollten zum Beispiel volle Busse und Bahnen bei Hitze gemieden werden.

Auf angepasste Kleidung achten

In den Sommermonaten bietet es sich an, helle, luftige und nicht zu eng anliegende Kleidung zu tragen. Bei Sonneneinstrahlung ist eine Kopfbedeckung ratsam.

Überanstrengung vermeiden

Körperliche Aktivitäten sollten auf die frühen Morgen- oder Abendstunden verlagert werden. Gartenarbeit sollte nicht in der Mittagssonne erledigt werden. Bei großen Einkäufen ist es besser, um Mithilfe aus dem Familien- oder Freundeskreis zu bitten. Ruhepausen einplanen ist für viele wichtig. Um den Körper abzukühlen, können Fußbäder, kühlende Waschungen oder Einreibungen, insbesondere vor dem Schlafengehen, hilfreich sein.

Wohnräume kühl halten

Fische Luft kommt am besten früh morgens durch ausgiebiges Lüften in die Wohnräume. Über den Tag sollten Räume möglichst abgedunkelt bleiben. Von Vorteil können Ventilatoren und Klimaanlagen sein. Zur Verringerung der Raumtemperatur kann das Aufhängen feuchter Tücher beitragen. Ein leichtes Laken reicht bei hohen Temperaturen vielen als Zudecke in der Nacht aus.

Auf ausreichend Flüssigkeit achten

Bei Senioren ist es möglich, dass das Durstgefühl nicht so stark vorhanden ist wie bei jüngeren Menschen und eventuell noch verzögert eintritt. Dadurch kann es zu einem erheblichen Flüssigkeitsmangel kommen. Der individuelle tägliche Flüssigkeitsbedarf sollte hausärztlich besprochen werden, da durch eventuelle Vorerkrankungen die Trinkmenge variieren kann. Um einen Überblick zu bekommen, ist das Führen eines Trinkplanes von Vorteil. Geeignete Flüssigkeiten sind mineralreiche Tafelwasser, Leitungswasser, Kräuter- und Früchtetee, verdünnte Obst- und Gemüsesäfte sowie leichte Fleisch- und Gemüsebrühen. Die Getränke sollten nicht zu kalt sein, weil es sonst zu Kreislaufbelastungen kommen kann. Weniger geeignet sind alkoholische Getränke, schwarzer Tee, Kaffee und stark gezuckerte Limonaden.

Speiseplan anpassen

Um zusätzliche Kreislaufbelastungen zu vermeiden, kann bei Hitze ein angepasster Speiseplan helfen. Obst, Salate und Gemüse versorgen den Körper mit Vitaminen, Mineralien und zusätzlicher Flüssigkeit. Es empfiehlt sich, mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen.