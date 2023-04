Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt Weingüter in der Pfalz, die gewisse Schätze nicht nur in Kellern hüten. Im Weingut Rebholz in Siebeldingen ist der „Buckel“ so ein Schatz, der für die Familie längst zum Weinkultur-Denkmal geworden ist. Es geht um den Pergola-Weinberg in der Lage „Albersweilerer Latt“, in dem ganz besondere Gewürztraminer-Reben gedeihen.

Unterstützt von den Mitarbeitern des Weinguts haben die beiden Zwillingssöhne, Hans und Valentin Rebholz, in den zurückliegenden Wochen auf dem „Buckel“