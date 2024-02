Anfang des Jahres schrieb die Stadt Edenkoben den Gebäudekomplex Edesheimer-Straße 29 sowie Gerechweg 2, 6 und 8 öffentlich zum Verkauf aus. Der Mindestgebotspreis beträgt 750.000 Euro. Das Gebäude steht für eine wechselvolle Historie.

Auf dem 1970 Quadratmeter großen Grundstück befinden sich vier Wohngebäude, Nebengebäude und ein großer Hof. Das Anwesen ist teilweise unterkellert und renovierungsbedürftig. Das Haus Edesheimer Straße 29 steht unter Denkmalschutz. Es beherbergte ein Büro sowie Ausstellungsräumlichkeiten, Teile der Innenausstattung werden heute im Museum für Weinbau und Stadtgeschichte präsentiert.

Im Mai 1914 besuchte König Ludwig III. von Bayern die Hof-Möbel-Fabrik Christian Niederhöfer & Söhne. Der Monarch, mit dem Hut in der Hand, beim Verlassen des Hauptgebäudes. Repro: Hartkopf

Um 1900 hatte die Fabrik 150 Mitarbeiter, 1914 sogar 210 – darunter 30 akademisch ausgebildete Holzbildhauer. Nach dem Zweiten Weltkrieg erholte sich die Firma nur langsam vom wirtschaftlichen Niedergang, musste dann aber wegen stagnierender Verkäufe ihrer wertvollen, hochpreisigen Produkte 1955 – nach 215 Jahren des Bestehens – aufgelöst werden. In den 1950er-Jahren zogen, wie sich ältere Edenkobener noch erinnern, das Heimatmuseum und die Stadtbücherei in das Hauptgebäude ein. In den Nebengebäuden etablierten sich Gewerbetreibende, etwa der Haushaltswarenhändler Backes. Nebenräume dienten Vereinen als Lager, andere Räume wurden zu Wohnungen ausgebaut. Die heutige Gesamtwohnfläche in den vier Gebäuden beträgt 808 Quadratmetern. Unter den Wohnungen im Gerechweg 2, 6 und 8 gibt es Garagen und Lagerräume.

Im Innenhof stand ein weiteres Wohngebäude, das unlängst durch ein Schadenfeuer so stark beschädigt wurde, dass es abgebrochen werden musste. Dadurch vergrößerte sich der Innenhof, der künftig vielfältig gestaltet und genutzt werden kann. Apropos künftige Nutzung: Es sind Gewerbe, Kultur und Wohnungen angedacht, darüber hinaus ist eine Quote für sozialen Wohnungsbau vorgesehen. Es ist geplant, das Areal in ein neues Stadtsanierungsgebiet aufzunehmen. Die erforderlichen Abstimmungen mit den Förderinstitutionen und der unteren Denkmalbehörde sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Die Werksanlage mit Nachbarhäusern um 1845. Repro: Hartkopf

Eine offene Frage ist, wie das künftige Verkehrsaufkommen bei kompletter Nutzung geregelt werden soll – zumal die angrenzenden Zufahrtsstraßen sehr eng und teils Einbahnstraßen sind.