Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit zehn Jahren bieten zwei junge Frauen aus der Südpfalz Straßenkindern in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, ein Zuhause und eine Ausbildung. Kindern, die schon mit drei Jahren in Abflussrohren leben, die lieber auf Müllhalden nach Essen stöbern, als ständige Prügel oder Schlimmeres zu ertragen. Jetzt droht dem Projekt das Aus.

African Child in Need, übersetzt „afrikanische Kinder in Not“, heißt der Verein, den Sarah Peters aus Niederotterbach und Ihre Freundin Carolin Gröbert aus Freckenfeld