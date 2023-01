Rudi Löffel hat das Herxheimer Unternehmen Löffelfenster geprägt. Auch ehrenamtlich war der gelernte Glasermeister sehr engagiert. Am 11. Januar ist er im Alter von 85 Jahren gestorben.

„Sein Markenzeichen war der Bleistift hinterm Ohr“, sagt Bernd Löffel, der älteste von drei Söhnen, über seinen Vater Rudi. Er sei immer an den Menschen interessiert und sehr hilfsbereit gewesen – sowohl privat als auch im Unternehmen. 1961 in die Geschäftsführung der von seinem Vater 1928 gegründeten Firma Löffelfenster ein. „Wenn ein Mitarbeiter ein Problem hatte, dann unterstützte ihn mein Vater“, so Bernd Löffel. Er habe sogar Arzttermine ausgemacht, wenn nötig. „Zusammen mit seinem Bruder hat er die Firma zu überregionaler Bekanntheit geführt.“ Hatte das Unternehmen, das 2020 vom Edenkobener Türhersteller Biffar übernommen wurde, laut Bernd Löffel einst geschätzt 30 Mitarbeiter, so sind es heute rund 100. Auch nach dem Ausscheiden aus der Firma im Jahr 2012 – sein Sohn Bernd und sein Neffe Otto waren bereits in der Geschäftsführung und führten sie weiter – blieb er dem Betrieb verbunden. Bis vor wenigen Jahren, ehe es die Gesundheit nicht mehr zuließ, sei er immer wieder da gewesen.

Auch in der Kommunalpolitik war Rudi Löffel aktiv. Fast 60 Jahre war er Mitglied der CDU Landau, von 1969 bis 1979 war er Mitglied des Stadtrates. Hinzu kommt ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Unter anderem war er viele Jahre ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht und Obermeister der Glaser-Innung Landau. Für sein Wirken bekam er 2012 das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Die Trauerfeier ist am Freitag, 20. Januar, um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Maria in Landau.