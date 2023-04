Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auch in einer wirtschaftlich vergleichsweise gesunden Region wie der Südpfalz gibt es Menschen, denen es am Nötigsten fehlt. Besonders um die Weihnachtszeit haben viele den Wunsch, den Obdachlosen in unseren Gemeinden zu helfen. Nur wie? Zwei junge Frauen habe da eine Idee.

Jacqueline Willich aus Gleiszellen-Gleishorbach und Sarah Gass aus Kuhardt sind seit Jahren beste Freundinnen. Beide beschreiben sich als Menschen mit sozialer Ader. Das äußerte sich in der Vergangenheit