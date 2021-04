Auf einem Gelände zwischen Ilbesheim und Winzergenossenschaft tummeln sich seit Mai etliche Vierbeiner. Katja Vonhöne bietet dort tierpädagogische Veranstaltungen für Kinder an. Doch die Zufahrten und Ställe sind im Matsch versunken. Zahlreiche Helfer haben jetzt mit angepackt. Doch ohne weitere Unterstützung kann der Gnadenhof nicht überleben.

Im Mai vergangenen Jahres hat sich Katja Vonhöne einen Traum verwirklich. Seit 20 Jahren dreht sich bei der gebürtigen Landauerin, die jetzt in Diedesfeld lebt, alles rund um Pferde. Nachdem sie einige Fortbildungen absolviert und ein Grundstück gepachtet hat, bietet die 26-Jährige nun reit- und tierpädagogische Veranstaltungen für Kinder auf einem Hof in der Nähe des Ilbesheimer Gewerbegebiets Pfaffenborn an. Kids ab drei Jahren können den artgerechten Umgang mit Tieren lernen, einen Pony-Führerschein machen, an Reitkursen teilnehmen, ihren Geburtstag zwischen Vierbeinern feiern oder sich an Ferienprogrammen beteiligen.

Zumindest wenn der Corona-Lockdown nicht gerade alle Aktivitäten lahmlegt wie aktuell. Aber Tiere kann man nicht einfach schließen wie ein Bekleidungsgeschäft oder ein Restaurant, sie müssen weiter versorgt werden, auch wenn die Einnahmenseite nicht mehr so rosig aussieht. 1500 bis 2000 Euro brauche sie pro Monat, um alles am Laufen zu halten, überschlägt die junge Mutter. Die Reserven seien aufgebraucht. Ohne freiwillige Helfer und Spenden wüsste sie nicht, wie sie den Hof über Wasser halten könnte. „Man hangelt sich so durch“, sagt sie über ihre aktuelle Finanzlage.

Aus Reithof wird Gnadenhof

Zudem hat die 26-Jährige ihre Anlage zum Gnadenhof ausgeweitet. Zahlreiche Tiere, die beim Schlachter hätten enden sollen oder aus schlechten Verhältnissen kamen, dürfen hier ihren Lebensabend verbringen. Mittlerweile leben sieben Pferde, vier Minischweine, sechs Ziegen, zwei Schafe und acht Hühner auf dem 6500 Quadratmeter großen Hof und den rund 2,5 Hektar Land in der Umgebung. Katja Vonhöne hat auch noch einen zweiten Standort im Hunsrück, aber den hat sie wegen des Corona-Lockdowns stillgelegt.

Mittel für größere bauliche Veränderungen auf dem Ilbesheimer Gelände hätten gefehlt. Und dann sei ab Herbst, aber besonders in den vergangenen Wochen, die nasse Wetterlage hinzugekommen. Das ganze Gelände habe sich in eine einzige Matsch- und Pfützenlandschaft verwandelt. Besonders die Auffahrt im Hof. „Wir sind andauernd mit den Fahrzeugen steckengeblieben“, berichtet Katja Vonhöne. Die Anfahrt von Futter und die Abfahrt von Mist sei kaum mehr möglich gewesen. Die Koppeln und Unterstände der Tiere seien durchnässt gewesen, berichtet Dirk Horder.

Baufirmen rücken mit Baggern an

Glücklicherweise wurde er auf die Notlage aufmerksam. Der Böchinger betreibt die Firma HD Service Bau und mobilisierte befreundete Baufirmen und weitere Helfer, um auf dem Gelände mitanzupacken. Mit schweren Gerät rückten sie in der vergangenen Woche in Ilbesheim an, baggerten den Matsch weg und legten das Gelände trocken. Das Ergebnis ist ein großer brauner Hügel. 150 bis 200 Tonnen Schlamm seien dort aufgetürmt, überschlägt Horder. Ihn zu begrünen und daraus einen Spielhügel mit Rutsche, Schaukel und Kletterstämmen zu machen, könnten sich Horder und sein Kumpel Michael Dollwett gut vorstellen.

Die beiden kennen sich bereits von Unterstützungsaktionen für den Gnaden- und Begegnungshof in Böchingen. „Dirk weiß, wenn es um Tiere geht, kann er mich auch nachts um 3 Uhr anrufen und ich komme“, berichtet Dollwett. Als die beiden zum ersten Mal gesehen hätten, wie in Ilbesheim alles im Matsch versinke, sei ihnen das Wasser in die Augen gestiegen. Auch wenn das Gelände nach der Hilfsaktion wieder einigermaßen gut dastehe, auf Spenden ist der Gnadenhof weiterhin angewiesen. „Die Welle der Hilfsbereitschaft nach den Facebook-Aufrufen war überwältigend“, berichtet Katja Vonhöne. Allein in der vergangenen Woche hätten sich 50 bis 70 Leute gemeldet. Teilweise seien Heu- und Futtersäcke abgegeben worden. Sie hofft, dass die Unterstützung anhält, um den Hof nicht aufgeben zu müssen.

Tierpatenschaften und Hühnerpension

Vor dem Lockdown sei immer etwas losgewesen. Aus der ganzen Region bis Pirmasens und Karlsruhe oder sogar aus dem Frankfurter Raum seien Gäste gekommen, berichtet sie. „Wir hatten jedes Wochenende Veranstaltungen, bis zu acht Reitstunden am Tag. Da hat der Bär gesteppt.“ Die Angebote sogar für ganz kleine Kinder hätten Leute auch von weiter weg angelockt. Bis es wieder so umtriebig zugeht, wird noch einige Zeit verstreichen.

Dafür wächst die Hühnerzahl stetig. Denn die Tiernärrin bietet, wohl einmalig in der Region, eine Hühnerpension an. Wer ein Huhn hat, sich seiner aus Platz- oder Zeitgründen aber nicht selbst annehmen kann, kann es nach Ilbesheim bringen. Dort wird es für einen monatliche Pauschale versorgt, und der Besitzer bekommt die Eier und kann zum Streicheln vorbeikommen. Unter diesen Voraussetzungen kann man natürlich auch eines der Hühner, die bereits auf dem Hof leben, adoptieren. Oder eine Patenschaft für eines der anderen Tiere übernehmen.

