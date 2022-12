Der gemeinnützige Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft der Südlichen Weinstraße unterstützt auch 2022 wieder verschiedene Naturschutzprojekte im Landkreis, teilt die Verwaltung mit. Im Einzelnen handelt es sich um finanzielle Zuwendungen für Beweidungs- und Offenhaltungsprojekte in den Gemarkungen Dernbach und Rinnthal sowie für einen Lebensturm in der Gemarkung Hochstadt. Außerdem sollen Geräte für Landschaftspflege angeschafft werden, die in den Gemarkungen Göcklingen, Schweighofen, Kapsweyer, Oberotterbach sowie im Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben zum Einsatz kommen werden. An die verschiedenen Antragsteller fließen insgesamt 6300 Euro.

In der Mitgliederversammlung des Fördervereins ließ Landrat Dietmar Seefeldt kürzlich das Geschäftsjahr 2021 Revue passieren. Er erinnerte daran, dass 2021 der „Umweltpreis für Kinder und Jugendliche“ ausgelobt worden war, erstmals verbunden mit den Kulturtagen der Südlichen Weinstraße. Die Ausstellung „natürlich kunst“ habe außergewöhnliche Objekte zum Themenfeld Naturschutz und Kunst in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dass die Kindergärten, Schulen und Jugendgruppen ihre Arbeiten im Kreishaus präsentiert haben, sei ein besonderer Erfolg gewesen.

Die Mitglieder des Fördervereins wurden auch über ein Landschaftspflegeprojekt mit Burenziegen in Rinnthal informiert. Oliver Röller referierte darüber, wie sich diese Ziegenrasse für die Landschaftspflege eignet. Er plädierte für eine Offenhaltung der Landschaft im sensiblen Übergangsbereich zwischen Siedlungsrand und Wald mit Hilfe von sogenannten extensiven Beweidungssystemen, also mit einer kleinen Anzahl von grasenden Tieren.

Der gemeinnützige Förderverein zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft der Südlichen Weinstraße hat satzungsgemäß die Aufgabe, Landschaft und Natur der Südlichen Weinstraße zu schützen und zu pflegen und entsprechende Aktivitäten zu unterstützen. Er gewährt Zuschüsse zu Maßnahmen, die diesem Ziel dienen. Der Förderverein vergibt den „Umweltpreis für Kinder und Jugendliche“ im Turnus von zwei Jahren; die nächste Wettbewerbsrunde startet im Frühjahr 2023, informiert die Verwaltung weiter.