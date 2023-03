Die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Landau bietet im Auftrag der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße eine Trennungs- und Scheidungsberatung an.

Nicht jede Trennung oder Scheidung eines Paars artet in einen Rosenkrieg aus. Aber Schwierigkeiten, vor allem in der Kommunikation, kann es dennoch geben. Erst recht, wenn ein Kind oder mehrere Kinder im Spiel sind. Hier kann die als gemeinnützige Gesellschaft organisierte Arbeitsgemeinschaft weiterhelfen, die in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses ihre Arbeit vorgestellt hat. In Fällen, in denen ein Gerichtsprozess droht oder schon im Gange ist, berät die Familiengerichtshilfe der AG.

Früher war das vom Sozialgesetzbuch vorgeschriebene Beratungsangebot beim Landkreis Südliche Weinstraße angesiedelt. Dann fiel die Entscheidung, einen erfahrenen freien Träger damit zu beauftragen. „Aus Sicht des Jugendamtes ist das Konzept der Arbeitsgemeinschaft sehr gelungen. Es kann Eltern beziehungsweise Elternteilen und vor allem den Kindern in hochstrittigen Situationen helfen – egal ob im persönlichen Gespräch oder Telefonat“, sagte der Beigeordnete und Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Georg Kern. Etwaige Berührungsängste der Ratsuchenden seien oft geringer, wenn sie sich an einen freien Träger wenden könnten anstatt an das Jugendamt, so die Erfahrung von Hannelore Schlageter, Leiterin des Kreisjugendamts Südliche Weinstraße.

Kinder dürfen mitreden

Zunächst wurde für die Trennungs- und Scheidungsberatung und die Familiengerichtshilfe eine Stelle vorgehalten, inzwischen sind es eineinhalb. Eine der zwei Beraterinnen ist Verena Hahn. Sie berichtete im Ausschuss: „Bei uns gehen viele Fragen zum Thema Umgang ein – wo soll das Kind seinen Lebensmittelpunkt haben, verbringt es die Ferien beim Vater oder Mutter?“ Dazu würden auch Einzelgespräche mit dem Kind oder den Kindern geführt, um ihre Wünsche abzufragen. Immer wieder gebe es auch Streitpunkte bei Fragen zu den Bettgehzeiten sowie zum Süßigkeiten- oder Medienkonsum des Nachwuchses. Teilweise meldeten sich Paare noch Jahre nach der Scheidung wegen Problemen in der Kommunikation.

Im Verlauf einer Scheidung werden die Eltern per Post vom Jugendamt auf das Beratungsangebot hingewiesen, immer wieder auch von den Gerichten. „Geht es um Themen der Familiengerichtshilfe, kommen die Gerichte auch auf uns zu und bitten uns um eine Einschätzung zu den jeweiligen Fällen“, erklärte der für die Pfalz zuständige AGFJ-Geschäftsführer Joachim Freitag vor dem Ausschuss. Ziel sei es, gemeinsam mit den Familien eine einvernehmliche Lösung im Sinne der Kinder zu finden: „Wir versuchen, den Konflikt zwischen den Eltern zu lösen, um die Kinder zu entlasten.“ Manchmal sei dies auch außergerichtlich möglich.

Wie oft Eltern die Beratungsstelle aufsuchen, sei von Fall zu Fall unterschiedlich, so Hahn: „Manche kommen nur einmal zu uns, andere mehrmals. Auch der Abstand zwischen den Gesprächen variiert.“ 2022 seien 206 Fälle bearbeitet worden, „wobei ein Fall auch acht Gespräche bedeuten kann“.

Kontakt

Die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie Familiengerichtshilfe für den Landkreis SÜW ist unter der Telefonnummer 06341 6741832 oder per E-Mail an tsb-suew@agfj-pfalz.de erreichbar. Die Adresse lautet Kugelgartenstraße 25 in 76829 Landau. Weitere Infos gibt es im Netz.