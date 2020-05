„Bärgehääd“, also Birkenhördt, ist seit der Nacht zum 1. Mai in Großbuchstaben weithin sichtbar unterhalb der Friedenskapelle auf dem Rustelberg zu lesen. Ein Hauch von Hollywood im Pfälzerwald. Wer war in der Hexennacht in unwegsamem Gelände unterwegs, um diese kreative Idee umzusetzen? Die RHEINPFALZ konnte mit einem der Akteure sprechen, der unerkannt bleiben will. Die Idee sei im Freundeskreis schon vor einem Jahr entstanden. Aus stabilen Kunststoffplatten wurden die rund 1,30 Meter hohen Buchstaben ausgeschnitten, ein acht Meter langer Holzbalken musste in den Wald transportiert und verankert werden, um sie daran zu befestigen. „Wir haben alles mit dem Hänger in den Wald gefahren und dann aufgebaut“, sagt die Quelle. „Bärgehääd“ solle als sichtbares Symbol für den Gemeinschaftssinn im Dorf stehen.