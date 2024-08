Das Gesicht des Herxi-Skeletts soll digital rekonstruiert werden. Bei seiner Entdeckung vor fast 20 Jahren im Herxheimer Gewerbegebiet wurden die Gebeine des Mannes aus der Jungsteinzeit in Anlehnung an den Ötzi aus den Ötztaler Alpen nach seinem Fundort in Herxheim benannt. Wie Ortsbürgermeister Sven Koch den Gemeinderat jüngst informierte, hat die Firma Spau GmbH aus dem hessischen Münzberg dem Museum dieses Angebot unterbreitet. Kosten würden hier für die Ortsgemeinde keine anfallen. Im Gegenzug dürfe die Firma Videos und Fotos des Arbeitsprozesses erstellen und diese öffentlichkeitswirksam einsetzen. Die Untersuchungen und Vermessungen des Schädels sollen im September dieses Jahres starten. Im Anschluss sei dann eine Social-Media-Kampagne geplant. Die Öffentlichkeitsarbeit werde zwischen der Firma Spau, dem Museums, der VG Herxheim sowie gegebenenfalls der GDKE (Generaldirektion Kulturelles Erbe) abgestimmt.