„Im Herze vun Herxe“ – unter diesem Motto feierte das Großdorf drei Tage lang seinen 1250. Geburtstag. Vom Parkdeck der Gemeindewerke bis zum Museumshof hatte sich die gesperrte Hauptstraße in eine Festmeile verwandelt. Und viele Gäste feierten mit – sogar aus Herxheims französischer Partnergemeinde St. Apollinaire. „Es sollte ein fröhliches Fest von Bürgern für Bürger sein“, sagte David Jochim vom Organisationsteam der Gemeinde und lobte die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer So sorgten insgesamt 14 Vereine auf verschiedenen Plätzen für Bewirtung und ein abwechslungsreiches Programm. Viel Live-Musik, egal ob Rock, Schlager, Blasmusik oder Klassik, begeisterte die Gästeschar. Dazu gab es Ausstellungen von Privatpersonen, Vorträge zur Dorfgeschichte und Angebote der beiden Kirchengemeinden. Am verkaufsoffenen Sonntag stehen junge Familien im Mittelpunkt. Hüpfburg, Karussell und Mitmachspiele assen die Kinderaugen strahlen, bevor die Geburtstagsparty am Abend zu Ende geht.