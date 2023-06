Landrat Dietmar Seefeldt hat Herbert Schömig die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz verliehen. Der Steinfelder erhält die Auszeichnung unter anderem für sein langjähriges Engagement im Musikverein.

„Zwei Mal habe ich diese Jahreszahl geprüft und staune immer noch über sie. Sie stimmt und lautet 1955“, sagte Landrat Seefeldt in seiner Laudatio über den Klarinettisten und Tenorsaxofonisten Herbert Schömig. Seit 1955 ist er im Musikverein Concordia Steinfeld aktiv. 34 Jahre wirkte Herbert Schömig in der Vorstandschaft, 15 Jahre entfallen dabei auf die Tätigkeit als Musikvorstand.

Der Landrat hob auch hervor, dass Herbert Schömig seit 1979 die Freundschaft zum Musikverein „Harmonie Bord du Rhin“ aus Roeschwoog im Elsass pflege. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die kulturelle Zusammenarbeit zwischen dem elsässischen und dem Steinfelder Musikverein mit gemeinsamen Konzerten gepflegt werde. Beide Vereine blicken auf eine über 40-jährige Freundschaft zurück.

Meister der Kraftfahrzeugmechanik

Darüber hinaus zeichne Herbert Schömig dafür verantwortlich, dass eine große Anzahl Kinder und Jugendlicher über die Jahrzehnte eine Instrumentenausbildung beim Musikverein Concordia habe genießen können. Die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände hat Schömig die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief verliehen. Seit vergangenem Jahr hat der Geehrte auch die Ehrenvorstandschaft des Steinfelder Musikvereins inne.

Beruflich ist Herbert Schömig Meister der Kraftfahrzeugmechanik. Er war 15 Jahre lang technischer Angestellter in der Versuchsabteilung von Daimler-Benz und hat 1980 ein Autohaus in seiner Heimatgemeinde übernommen. Als Werkstatt-Tester für den TÜV Landau ist er seit 2006 aktiv. Auch als Sicherheitsberater für Senioren ist Schömig unterwegs: Er hält im Auftrag der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und in Zusammenarbeit mit der Polizei Vorträge zu den Themen „Falscher Polizist“ und „Enkeltrick“ sowie zum Einbruchschutz und mehr. „Sie sind ein Multitalent mit Gemeinschaftssinn, wie es sie kaum noch gibt – danke für Ihren unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz“, gratulierte der Landrat.