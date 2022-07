Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes an Herbert Hartkopf aus Edenkoben verliehen. Der Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd Jürgen Conrad überreichte Medaille und Urkunde.

Ein Schwerpunkt von Hartkopfs Wirken liege laut Conrad in der Kultur, Heimatpflege und Geschichte. Der Edenkobener hat sich für das Museum, den Weinbau und die Stadtgeschichte in Edenkoben engagiert, wo er über zwölf Jahre Museumsleiter war. Seit 1974 ist er Mitglied im Heimatbund Edenkoben, seit 2016 Ehrenvorsitzender.

Hartkopf widmete viel Zeit der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands. Unter anderem gründete er 1954 die Edenkobener Gruppe „Lederstrumpf“ mit. Der Gebrauchsgrafiker und Kunsthistoriker veröffentlicht seit 1960 zahlreiche Publikationen im In- und Ausland und hat acht Bücher geschrieben, unter anderem die „Chronik 1250 Jahre Edenkoben“. Seit 1965 ist er freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ.

In Bolivien für Deutsche Entwicklungshilfe tätig

Mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge hat er tote und vermisste deutsche Soldaten des Zweiten Weltkrieges gesucht. In Bolivien war Hartkopf für die Deutsche Entwicklungshilfe tätig und baute einen kleinen Verlag und Jugend-Bibliotheken auf. Er war zudem Leiter eines Jugendbildungszentrums und organisierte Konzerte von bolivianischen Musikgruppen in der Pfalz. In Spanien war er von 1970 bis 1973 Geschäftsführer im Bereich Fremdenverkehr in Katalonien. Der Edenkobener war Dozent für Kunsttechniken am Haus der Familie in Landau und beteiligt sich seit 1964 an Ausstellungen in und außerhalb der Region. Hartkopf erhielt 1994 die Goldene Wappennadel und 2005 die Ehrenmedaille der Stadt Edenkoben.