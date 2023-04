Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Herbert Brosig (parteilos) wird ab dem 1. Januar 2022 die Geschicke der Ortsgemeinde Walsheim als Erster Beigeordneter mitbestimmen. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde er von Ortsbürgermeister Jörg Keller (parteilos) ernannt, vereidigt und in das Amt eingeführt.

Brosig tritt die Nachfolge von Werner Weiß an. Der 69-Jährige scheidet aus Altersgründen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember als Stellvertreter des Ortsbürgermeisters aus, wird dem