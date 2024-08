Seinen 70. Geburtstag feiert am Samstag der Historiker, Ethnologe, Autor und Verleger Helmut Seebach in seinem Bachstelznest in Queichhambach. Mit mehr als 50 Buchveröffentlichungen zur Volks- und Landeskunde sowie Beiträgen zur Kulturgeschichte der Pfalz und ihrer Nachbarregionen hat Seebach allgemeinen Bekanntheitsgrad erreicht. Breiten Raum nehmen in seiner Forschung die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe sowie Pfälzer Festbräuche ein. Neuerdings wendet sich Seebach mehr sozialkritischen Themen zu wie der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Seebachs Kulturscheune hat ab 11 Uhr geöffnet. Die Besucher erwartet ein kulturkritisch gefärbtes Unterhaltungsangebot mit vier Musikgruppen: De roode Pelikan (Chansons, Lieder), Duo Paul Reinig/Rolf Übel (Musik aus dem Mittelalter sowie Revolutionslieder), Hoffmann-Hammer-Trio (Freiheitslieder) und Blue Line Three (Blues und Rock). Bücherfreunde können durch die Bibliothek Seebachs stöbern. Gäste werden gebeten, eigenes Essen, Trinken und Geschirr mitzubringen. Ein Grill steht zur Verfügung. Jeder Gast erhält zum Abschied ein Buchpaket als Geschenk, kündigt der Jubilar an. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die Künstler wird gebeten.