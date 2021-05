„Schaffe esch mei Lääwenselexir – ohne Ärwed kennt ich nit sei“, versichert Heinz Traschütz aus Klingenmünster. Die normalen Renteneintrittsjahre – 63, 65 oder 67 – hat er mittlerweile alle überschritten. Am heutigen 1. August kann der gelernte Spengler auf 70 Arbeitsjahre zurückblicken.

Übers Aufhören denkt Heinz Traschütz auch mit 84 Jahren noch nicht nach, allerdings: „Wenn mein Enkel Daniel im nächsten Jahr seine Meisterprüfung abgelegt hat, könnte ich mir einen langsamen Rückzug aus dem Arbeitsleben vorstellen.“ Über diese Ankündigung muss der agile Firmenchef des Familienunternehmens Traschütz GmbH & Co. KG in der Schulstraße aber selbst ein wenig lachen.

Am 1. August 1950 begann der damals 14-jährige Heinz eine Spenglerlehre in der Spenglerei seines Vaters Alfred, damals noch in einem Holzschuppen nahe am Bahnhof. Damit setzte der junge Heinz die Handwerkstradition in der Familie fort, gründete doch sein Großvater Wilhelm bereits 1907 die Spenglerei in Landau, die Vater Alfred 1948 in den Heimatort von seiner Frau Hedwig nach Klingenmünster verlegte. „Die praktische Prüfung fand in Landau bei der Firma Gebrüder Quintus statt“, erinnerte sich Heinz Traschütz.

„Bei Notfällen bin ich immer noch gefragt“

Es folgte eine weitere Lehre als Installateur, 1956 zog das Unternehmen in die Schulstraße um. Viele Jahre waren Wohnhaus und Werkstatt unter einem Dach. 1967 legte Traschütz vor der Handwerkskammer in Kaiserslautern die Meisterprüfung ab. „Eine Woche praktische, eine Woche theoretische Prüfung – da hab’ ich die ganze Zeit im Aschbacher Hof übernachtet“, erzählt er. Ab 1. Januar 1968 stieg er als gleichberechtigter Partner ins Geschäft ein: „Spenglerei und Installationsbetrieb Alfred und Heinz Traschütz“ hieß es damals. „Die Arbeit war natürlich ein ganz andere als heute. Unsere damalige Werkstatt wirkt heute wie ein kleines Museum“, erzählt der 84-Jährige. Oft kommen noch Hobbybastler, um Bleche zu biegen und mit Heinz ein kleines Schwätzchen zu halten.

Seit 1977 ist er Firmenchef, seit einigen Jahren wird er tatkräftig im Büro von seiner Tochter Heike und mittlerweile auch von seiner Enkeltochter Nadja unterstützt. „Auf meine Mädels bin ich echt stolz, genau wie auf mein zuverlässiges Mitarbeiterteam. Wir sind ein sehr familiärer Betrieb. In all den Jahren haben 18 Lehrlinge ihre Ausbildung bei uns erfolgreich abgeschlossen“, freut sich der Jubilar. Heute seien die Anforderungen natürlich ganz andere als damals, neben den Installationen stünden vorrangig der Einbau von Heizungen, Badsanierungen und Solaranlagen in den Auftragsbüchern. „Mein Part in der Firma sind vor allem die Wärmebedarfsberechnungen und die Auslegung der technischen Anlagen“, erklärt Heinz Traschütz. „Bei Notfällen, gerade bei älteren Heizungen, sind meine fachlichen Erfahrungen vor Ort immer noch sehr gefragt“, fügt der dreifache Vater, siebenfache Opa und sechsfache Uropa nicht ohne Stolz hinzu.