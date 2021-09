Gäbe es Corona nicht, wäre Heinz Litty längst Ehrenbürger von Altdorf. Schon in seiner Sitzung am 23. Juni 2020 hatte der Gemeinderat einstimmig den Beschluss gefasst, dem langjährigen ehemaligen Beigeordneten und Berichterstatter der Agrarstatistik diese Ehre zuteil werden zu lassen. Am Freitagabend, nach fast zweijähriger Wartezeit, hatte die Ortsgemeinde zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Heinz Litty in die Gäuhalle eingeladen.

„Wenn es sich jemand verdient hat, Ehrenbürger der Gemeinde Altdorf zu werden, dann ist es Heinz Litty“, so Ortsbürgermeister Helmut Litty bei der Begrüßung der Familie, der politischen, privaten und ehrenamtlichen Wegbegleiter, sowie der Verantwortlichen in Vereinen und Initiativen und der Laudatio für „ eine Persönlichkeit, die sich um das Ansehen des Ortes verdient gemacht hat“.

Heinz Litty, Landwirtschaftsmeister, 76 Jahre alt, und „waschechter Altdorfer“, dem das Wohl seiner Heimatgemeinde eine Herzensangelegenheit ist, ist nach den ehemaligen Ortsbürgermeistern Ökonomierat Karl Litty und Werner von Nida der erste Nichtbürgermeister, der die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft entgegennehmen durfte. Viele Stationen in der Kommunalpolitik, im Ehrenamt und besonders im Engagement für seinen Berufsstand hätten seinen Alltag geprägt, mitgetragen von seiner Ehefrau Elke und seiner Familie, so der Ortsbürgermeister.

2019 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet

Dem Gemeinderat gehörte Heinz Litty 40 Jahre lang an, 20 Jahre davon als erster Beigeordneter, elf Jahre lang war er auch Mitglied im Verbandsgemeinderat. In der Milchlieferungsgenossenschaft war er Rechner und anschließend bis zum Schluss im Aufsichtsrat, auch viele Jahrzehnte im Aufsichtsrat der Raiffeisengenossenschaft. Mit 18 Jahren begann sein 30-jähriges Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr, davon 15 Jahre als Wehrführer. Seine Kenntnisse setzte Litty auch Jahre lang in seinem Berufsstand ein. So war er 27 Jahre Vorsitzender der örtlichen Bauern- und Winzerschaft und Mitbegründer der Pheromonanwendergemeinschaft.

Als Vorsitzender des Festausschusses gestaltete er in vorderster Reihe das 1000-jährige Dorfjubiläum 1991 mit. Seine Kompetenz setzte Heinz Litty auch beim Gutachterausschuss des Katasteramtes ein und war drei Perioden als Schöffe tätig. Für sein langjähriges Engagement als ehrenamtlicher Berichterstatter der Agrarstatistik wurde Heinz Litty bereits 2019 vom Ministerium des Inneren und für Sport in Mainz mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. Die Dankesurkunde des Gemeinde-und Städtebundes für 20-jährige Ratsmitgliedschaft wurde ihm schon 1994 verliehen.

„Überall dabei, oft in der vordersten Reihe“

Der neue Ehrenbürger fand sehr persönliche Worte des Dankes für seine Ehefrau Elke, die seinen Beruf und seine Ämter stets mit ihm geteilt habe. Kreisbeigeordneter Georg Kern überbrachte „einem Bürger, der weiß, wo er anpacken kann und muss“ die Glückwünsche der Kreisverwaltung. Die Ehrenämter seien für Heinz Litty gelebte Arbeit gewesen in einer Dorfgemeinschaft, die ihn an diesem Abend „geadelt“ habe – er ist jetzt „Ehrenbürger von Altdorf“.

Daniel Salm, Beigeordneter der VG, sagte, der Geehrte sei „überall dabei, oft in der vordersten Reihe“. Gratulationen kamen auch von Mario Althen, Vorsitzender und Chorleiter des MGV Altdorf, im Namen aller Altdorfer Vereine, von Michael Holderle, der sich für den Posaunenchor bei Familie Litty bedankte, die bei der Adventsmusik „immer einen offenen Hof“ für die Musiker habe und von Petra Nonnenmacher, die in Reimform ihrem Nachbarn und „Traktorfahrer“ gratulierte. Die musikalische Umrahmung der Feierstunde hatten Tenorsänger Mario Althen und eine Gruppe des Posaunenchors Altdorf, unter Leitung von Michael Holderle, übernommen.