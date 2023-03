Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Kiste „Krystalla-Limonade“ und ein Bierkrug für 0,9 Liter – kurios. In der Tat. Aber es gab Zeiten, in denen waren diese Dinge alltäglich. Lange ist’s her. Bei dem leidenschaftlichen Sammler Heinz Knöspel kann man in alte Zeiten abtauchen. Er betreibt kein Museum. Aber viele Museen wären froh, sie hätten seine Antiquitäten.

Schon der Blick in den Hof ist mehr als beeindruckend. Unzählige Straßenschilder und Hausnummern sind da an einem Zaun aufgehängt. Alle in leuchtendem Blau,