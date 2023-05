In Rhodt steigt am Pfingstwochenende das Heimat- und Blütenfest. Dann zieht es die Masse wieder zur Theresienstraße, die sich in eine Festmeile verwandeln wird.

Die Besucher können das gesellige Beisein genauso bei Speis’ und Trank genießen, wie sie es vor 2020 machen konnten. Heißt: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird kein Eintritt genommen. Das kündigt Ortschef Armin Pister auf Anfrage an. Im Vorjahr hatte die Gemeinde auf ein Ticket-System gesetzt, weil sie in der Planungsphase davon ausgegangen war, die Festmeile coronabedingt absperren und dadurch die Anzahl der Besucher beschränken zu müssen. Und weil die Gemeinde anders als sonst die Festtage organisiert hatte und durch den Mehraufwand kein finanzielles Risiko eingehen wollte, also durch die Einnahmen des Eintritts auf der sicheren Seite sein wollte, keine Verluste zu machen. Allerdings gab es damals viel Kritik gegen diese Entscheidung. Nun wurde stattdessen ein Marktmeister engagiert, der von der Gemeinde und den Standbetreibern finanziert wird.

Auch die Musikauswahl wurde im Vorjahr bemängelt. So gab es erstmals eine zentrale Bühne, es traten Gruppen auf, die nicht jeden Geschmack trafen. Zwar wird auch bei der 71. Auflage der Veranstaltung die Musik in den Höfen fehlen, die sie einst ausmachten. Vielmehr wird es laut Pister hier und dort musikalische Unterhaltung geben. So hat unter anderem die Landjugend Akteure engagiert, die sie auf ihrer Bühne auftreten lassen wird.

Bereitet neues Gesetz keine Probleme?

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, das seit Inkrafttreten bei Großveranstaltungen ein Sicherheitskonzept erfordert, was Organisatoren wegen des damit verbundenen Mehraufwands und daraus resultierenden Mehrkosten nicht vorlegen können, bereitet den Rhodter kein Kopfzerbrechen. Wie Pister betont, werden am Tag bis zu 5000 Besucher erwartet, die sich vor allen Dingen nicht zeitgleich auf dem Gelände tummeln werden, sodass abgesehen von dem Abstellen von ausreichendem Sicherheitspersonal keine zusätzlichen bürokratischen Hürden genommen werden müssen.

Eröffnet wird das Fest am Freitag um 18 Uhr. Dann werden am Eichplatz die Ehrengäste begrüßt, von wo sie gemeinsam mit der Kapelle aus der Partnergemeinde St. Ingbert die Festmeile hochlaufen. Gelockt wird auch mit 500 Freischoppen. Das Fest geht dann bis einschließlich Montag. Am Samstag öffnen Höfe und Stände ab 12 Uhr ihre Tore, der darauffolgende Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, zudem gibt es an allen drei Tagen nachmittags beim Förderverein des Kindergartens Kinderanimation.