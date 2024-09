Am 13. und 14. September läuft wieder die Heimat shoppen-Aktion. In der Südpfalz beteiligen sich Bad Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Kandel mit etwa 140 Unternehmen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz koordiniert die Initiative. Bundesweit sind rund 600 Unternehmen aus 21 Städten dabei und präsentieren die Vielfalt ihrer lokalen Angebote. Zusätzlich zum offiziellen Aktionswochenende haben die Teilnehmer die Flexibilität, ihre Veranstaltungen vor dem 13. September zu starten oder bis Ende Oktober fortzuführen. Edenkoben veranstaltet Heimat shoppen am 13. und 14. September mit gemeinsamen Aktionen von Händlerinnen und Händlern. In Herxheim gibt es unter anderem eine Tombola. Erstmals findet in Kandel das „Kandeler Kulinarium“ zusammen mit Heimat shoppen am 14. und 15. September statt. Musiker, Winzer und Gastronomen präsentieren ihre Geschmackserlebnisse. In Bad Bergzabern wurde der verkaufsoffene Sonntag am 25. August, bei dem es auch einen Handwerks- und Kindertag gab, mit der Kampagne Heimat shoppen verbunden.